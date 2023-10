Właściwości tych niepozornych orzechów są nieocenione. Przygotujesz z nich smaczny i zdrowy napój

W Polsce nie brakuje seniorów, którzy nie posiadają dzieci, wnuków i bliskich, mogących zaopiekować się nimi "na starość". To również z myślą o nich 1 listopada wejdą w życie nowe przepisy, dotyczące zarówno potrzebujących jak i tych, którzy zechcą ofiarować im swoją pomoc. Takie usługi będą płatne, ale co ciekawe, kosztów tych nie poniosą seniorzy!

Ważne zmiany dla seniorów już od 1 listopada!

Nowe przepisy zapowiedziało już Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, informując, że samorządy otrzymają na ten cel aż 30 mln złotych. Forma pomocy ma być zależna od potrzeb seniora i może być to:

robienie zakupów

sprzątanie mieszkania

pomoc w przygotowaniu posiłków

dotrzymanie towarzystwa i rozmowa

Zdjęcie Rząd chce wesprzeć seniorów. Ważne zmiany już od listopada

Są to więc w większości przysługi, które może zaoferować każdy, nie tylko wykwalifikowane opiekunki czy pielęgniarki. W usługach sąsiedzkich chodzi bowiem o zapewnienie podstawowych potrzeb, również tych dotyczących higieny.

Jak poinformowało ministerstwo, kwestie organizacyjne spadną na gminy.

Usługi sąsiedzkie będą mogły świadczyć osoby mieszkające blisko osoby potrzebującej wsparcia, wykonywać na zlecenie samorządów, będzie podpisana umowa

- wyjaśniono.

Samorządy będą musiały samodzielnie ustalić szczegółowe warunki współpracy, w tym wysokość wynagrodzenia oraz zlecać usługi i wyznaczyć do tego podwykonawcę.

Komu przysługiwać będzie pomoc sąsiedzka?

Nowy program przeznaczony jest dla osób powyżej 65. roku życia - samotnych, bez małżonka i najbliższej rodziny. Opiekun może być wyznaczony tylko za zgodą seniora, a chętni do pomocy muszą spełnić kilka warunków.

Osoba, która zechce świadczyć usługi, nie może być członkiem rodziny seniora, za to musi być pełnoletnia i mieszkać w okolicy. By podpisać umowę z gminą, musi także znać zasady pierwszej pomocy i oświadczyć, że jest zdolna fizycznie i psychicznie, by odpowiedzialnie zaopiekować się seniorem.

