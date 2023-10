Skreślili je i wygrali w Lotto. Oto najczęściej stosowane kombinacje

Wyniki kontroli ZUS w Polsce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w bieżącym roku przeprowadził już mnóstwo kontroli dotyczących głównie zwolnień lekarskich - w pierwszej połowie 2023 było ich dokładnie 117,2 tys. Z informacji podanych w portalu money.pl wiemy, że ich wynik był mocno zaskakujący.

Na postawie szczegółowych weryfikacji wstrzymano dalsze wypłaty zasiłków chorobowych już dla 7,8 tys. osób, na łączną sumę 6,8 mln zł. Ponadto świadczenia zostały dodatkowo obniżone dla 26,9 tys. osób - i takim oto sposobem wstrzymano wypłacanie sumy aż 38 mln zł.

Jak wyglądają kontrole przeprowadzane przez ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza regularne kontrole na terenie kraju już od dłuższego czasu. Proces ten postępuje najpierw na drodze selekcji, dokonywanej przez specjalny algorytm, wskazujący te osoby, które potencjalnie mogą dopuszczać się, nadużyć.

Ci, którzy często korzystają z długich zwolnień, a także często i w krótkim odstępie czasu zmieniają lekarzy, zostają automatycznie wpisani na listę "podejrzanych" i kwalifikujących się w pierwszej kolejności do kontroli. Nie oznacza to jednak, że kontrolerzy muszą zapukać do drzwi takich osób.

Ostatnio bardzo często do weryfikacji wykorzystywane są media społecznościowe, z których to korzysta dziś niemal każdy. Tak najczęściej pracownicy ZUS-u szukają sprzeczności pomiędzy deklarowanym stanem zdrowia, a tym jak jest rzeczywiście.

Kontrolerzy podają, że niektóre sytuacje bywają wręcz niedorzeczne. Niektóre osoby biorą przykładowo zwolnienie lekarskie, a jednocześnie wyjeżdżają za granicę, gdzie podejmują kolejną pracę lub w trakcie przebywania na L4 zajmują się rozwijaniem zainteresowań, jadą na egzotyczne wakacje, a nawet remontują dom czy mieszkanie.

Zdjęcie Lekarz może wystawić L4 "leżące" lub "chodzące", ale w obu przypadkach pracownik musi przestrzegać zasad / Michał Woźniak / East News

Jakie mogę być konsekwencje fałszywych zwolnień lekarskich?

ZUS jednoznacznie stwierdza, że tego typu nadużycia są nieuczciwe i wymagają surowego traktowania. Jakie są konsekwencje? Począwszy od cofnięcia świadczenia i żądania zwrotu wypłacanych bezpodstawnie sum, poprzez utratę pracy, a w niektórych przypadkach nawet po potencjalne postępowanie karne.

W roku 2022 w naszym kraju wystawiono aż 27 mln zaświadczeń lekarskich, tyczących się chorób o różnym podłożu - są to m.in. schorzenia układu kostno-stawowego jak i te związane z zaburzeniami psychicznymi, nadmiernym stresem czy depresją.