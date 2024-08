Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , prawo nie zobowiązuje sprzedawców do posiadania drobnych w celu wydania reszty. Co więcej, UOKiK zaznacza, że to konsument ma obowiązek mieć odpowiednie środki do zapłacenia za towar.

Praktyka jednak pokazuje, że większość sprzedawców zawczasu zaopatruje się w drobne, by móc wydawać resztę klientom . Gdyby tego nie robili, z pewnością traciliby wiele okazji do zarobku.

Nie oznacza to jednak, że kasjer zawsze będzie w stanie wydać resztę. Z tego względu warto unikać płacenia większymi nominałami za małe zakupy. Próba zapłacenia za gumę do żucia banknotem dwustuzłotowym faktycznie może przysporzyć sprzedawcy problemów z wydaniem odpowiedniej sumy.

Ponadto, w większości przypadków istnieje możliwość zapłacenia kartą. Sami kasjerzy często proponują tę formę płatności, jeśli akurat nie mają jak wydać reszty. A co w sytuacji, gdy sprzedawca pyta o to, czy może być winny "grosika"? Wówczas nie ma sensu się kłócić. Jeżeli w takim momencie kasjer faktycznie nie dysponuje drobnymi, by wydać resztę, to wtedy może on odmówić wydania towaru i tym samym doprowadzić do unieważnienia transakcji.