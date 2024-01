W naszych portfelach banknoty coraz częściej ustępują miejsca kartom płatniczym. Wciąż jednak pieniądze przydają się do opłacenia zakupów w małych sklepikach, na targowiskach czy bazarach, a w razie awarii terminala lub bankomatu dają poczucie bezpieczeństwa.

Wraz z nadejściem nowego roku warto jednak nieco dokładniej przyjrzeć się zawartości swojego portfela, robiąc w nim małe porządki. Niektóre z banknotów mogą bowiem nie nadawać się do opłacania kolejnych transakcji.

Ile kosztuje wymiana uszkodzonego banknotu?

Banknoty i monety, którymi posługujemy się na co dzień, nie mają terminu ważności. Te, które są obecnie w obiegu, wprowadzone zostały do niego 1 stycznia 1995 roku. W kwietniu 2014 roku dołączyły do nich banknoty w odświeżonej nieco szacie graficznej.

Zdjęcie Niektóre z banknotów mogą nie nadawać się do opłacania kolejnych transakcji / 123RF/PICSEL

Znajdujące się w naszych portfelach pieniądze ważne są do momentu, w którym nie ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu. Wówczas należy je bezzwłocznie wymienić. Podobny, uszkodzony pieniądz traci bowiem ważność oraz wartość. Zgodnie z zarządzeniem prezesa Narodowego Banku Polskiego z 17 grudnia 2013 roku wymiana zniszczonych banknotów jest bezpłatna. Co jednak należy zrobić w podobnym przypadku?

Czy w każdym banku można wymienić uszkodzony banknot?

Sprzedawca lub kasjer, zauważając postrzępiony, naddarty, podklejony, przerwany, zaplamiony, odbarwiony czy popisany banknot, ma prawo odmówić jego przyjęcia. Wówczas należy udać się do kasy dowolnego banku w Polsce (nawet, jeśli nie posiada się w nim konta) i poprosić o jego wymianę.

Czy bank może odmówić przyjęcia uszkodzonego banknotu?

Narodowy Bank Polski wskazuje, iż zużyte lub uszkodzone banknoty i monety można wymienić, pod warunkiem, że nie ma podejrzeń, co do ich autentyczności. Wymiana najczęściej odbywa się "od ręki". Ma to miejsce jednak jedynie wtedy, kiedy stopień uszkodzenia pieniądza nie jest znaczny.

Bank może omówić natychmiastowej wymiany banknotu w sytuacji, kiedy ten jest bardzo zniszczony. To jednak wciąż pozostawia cień nadziei. Papierowy pieniądz może wówczas zostać przyjęty przez bank na podstawie odpowiedniego wniosku i przesłany do wymiany do Centrali NBP. W dokumencie podać należy dane personalne i kontaktowe. O decyzji Narodowego Banku Polskiego powiadomieni zostaniemy za pośrednictwem banku, w którym wniosek został złożony.

Zdjęcie Kiedy banknot jest nieważny? W takim przypadku będzie bezwartościowy / Arkadiusz Ziolek / East News

Kiedy banknot jest nieważny? W takim przypadku będzie bezwartościowy

Uszkodzony banknot, w zdecydowanej większości przypadków, zostanie wymieniony na nowy. 100 proc. jego wartości otrzymamy w momencie, kiedy:

w jednym fragmencie zachowało się ponad 75 proc. powierzchni banknotu ,

, banknot został przerwany na kilka części (maksymalnie 9), które w sumie stanowią całość uszkodzonego banknotu.

50 proc. wartości banknotu odzyskamy zaś w momencie, gdy:

w jednym fragmencie zachowało się od 45 proc. do 75 proc. jego powierzchni.

"Banki zobowiązane są - na mocy zarządzenia Prezesa NBP - wymienić zniszczony banknot, jeśli więcej niż 45 proc. jego pierwotnej powierzchni zachowało się w jednym fragmencie i możliwe jest rozpoznanie jego nominału" - informuje Narodowy Bank Polski. Kiedy w jednym kawałku zachowało się więc mniej niż 45 proc. powierzchni banknotu, wówczas nie otrzymamy zwrotu pieniędzy.

