Czy to sygnały od anioła stróża? Jak rozpoznać niebiańskie ostrzeżenia?

Według Cámary, który zawodowo zajmuje się badaniem aspektów związanych z życiem po śmierci i reinkarnacją, nasi duchowi przewodnicy towarzyszą nam przez całe życie, nazywamy ich jednak różnie, zależnie od kultury, w której się urodziliśmy aniołami stróże w chrześcijaństwie, duchami stróżami w kulturze sumeryjskiej, bodhisattwami w buddyzmie. Te istoty były kiedyś ludźmi, ale w procesie kolejnych reinkarnacji i zdobywania wiedzy, przeszli na wyższy poziom egzystencji duchowej - tu wciąż się rozwijają, a przy okazji sprawują opiekę nad każdym z nas.

Chronią nas, pomagają i prowadzą, aczkolwiek nigdy nie ingerują w naszą wolną wolę. Mogą jednak wysyłać nam komunikaty, podpowiedzi i wskazówki. Niestety, w codziennym pośpiechu często ich znaki pozostają przez nas niezauważone.

Język anielskich podpowiedzi

Nasi opiekunowie “z wyższego świata" zawsze mają na sercu jedynie nasze dobro i rozwój. Dlatego też starają się nas ostrzegać przed niebezpieczeństwami, podpowiadają jaką drogę w życiu wybrać. Nie mogą jednak działać bezpośrednio, ani naginać naszej woli. Posługują się za to znakami. Jaką formę mogą one przybrać i na co zwracać uwagę?

Powracające sny - Cámara twierdzi, że sny to nie tylko obrazy naszej podświadomości, ale także sposób, w który aniołowie mówią do nas. Jeśli jakiś sen wraca do nas regularnie, warto zastanowić się nad jego znaczeniem.

Złośliwość rzeczywistości - Czujesz, że świat stawia ci opór? Być może to twój anioł stara się zawrócić cię z niewłaściwej drogi. Złośliwość rzeczy martwych może być tak naprawdę “niebiańską" interwencją.

Intuicja - to ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem od naszego opiekuna. Dlatego lepiej nie ignorować intuicji, choć nie widzimy realistycznych powodów, by w nią zawierzyć.

Przeczucie przyszłości - Niepokój i przeświadczenie o zbliżającym się niebezpieczeństwie, podobnie jak intuicja, to, według Cámary, informacja od siły wyższej.

Ostrzeżenia od innych - Aniołowie kierują na naszą drogę innych ludzi, którzy niosą za nich posłanie. Gdy usłyszysz dobrą radę - nie ignoruj jej.

Niezrozumiała choroba - to bardzo ciekawy przypadek. Hiszpański badacz twierdzi, że nagła i niespodziewana, choć równocześnie niegroźna choroba, która uziemia nas w domu na dzień lub dwa to też przejaw anielskiej działalności. Opiekunowie starają się w ten sposób umieścić nas w bezpiecznym miejscu.

