Dieta dla suchej skóry. Co jeść, by skóra była w dobrej kondycji?

Życie i styl

Komórki skóry, nie inaczej niż komórki całego organizmu, regularnie obumierają, a na ich miejsce tworzą się nowe. Powstają z tego, co zjadamy. Nie bez powodu powstał slogan: „jesteś tym, co jesz”. Co więc włączyć do diety, by wzmocnić skórę? Jakie produkty spożywcze są rekomendowane przy skłonności do suchej skóry?

Zdjęcie Sucha skóra? Przyjrzyj się swojej diecie / 123RF/PICSEL