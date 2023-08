Dlaczego flaming jest różowy i jak duży mózg ma meduza? Sprawdź, co wiesz o zwierzętach!

Wiedza o otaczającym nas świecie to coś absolutnie niezbędnego. Nie tylko z czystej ciekawości czytamy i oglądamy opracowania o przyrodzie, to również konieczne np. dla naszego bezpieczeństwa, choćby w lesie czy podczas dalekich podróży.

Wielu z nas wychowało się na przyrodniczych filmach, czytanych przez Krystynę Czubównę - do dziś zresztą z przyjemnością zasiadamy przed telewizorami i słuchamy tych fascynujących opowieści. Dziś dostęp do filmów przyrodniczych jest niemal nieograniczony - jeśli nie w tradycyjnej telewizji, to w serwisach streamingowych znajdziemy takich produkcji całe mnóstwo. Tylko korzystać, do czego oczywiście zachęcamy.

Sprawdź, jak dużo wiesz o zwierzakach i co jeszcze musisz nadrobić. Powodzenia!