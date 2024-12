Dlaczego kot wyleguje się na grzejniku? Czy jest to powód do niepokoju?

Koty są znane ze swojego umiłowania do ciepła. Pewnie niejeden opiekun miał okazję zauważyć, że futrzany pupil chętnie spędza czas w pobliżu kaloryfera, a nawet wyleguje się na nim przez długie godziny. Dlaczego koty wybierają to miejsce do odpoczynku? Co sprawia, że są tak zafascynowane ciepłymi powierzchniami? Czy widok zwierzaka okupującego grzejnik powinien nas niepokoić?