Dlaczego koty potrzebują zabawy?

Zabawa jest nie tylko przyjemnością, ale przede wszystkim istotnym elementem życia każdego kota. To coś znacznie więcej niż tylko rozrywka. W ten sposób są w stanie realizować swoje potrzeby wynikające z instynktów łowieckich. Pamiętaj, że wzywają one nawet uwielbiającego wylegiwać się na kanapie pupila, który nadal ma w sobie drapieżnika. Potrzebuje "polowania", aby czuć się spełniony. Dlaczego jeszcze codzienne zabawa z kotem jest ważna?

Zdrowie fizyczne. Zabawa i ruch wspierają utrzymanie prawidłowej wagi, zapobiegając jednocześnie takim chorobom, jak otyłość czy cukrzyca.

Stymulacja umysłowa. Interaktywne rozrywki rozwijają umysł kota i zapobiegają nudzie, która może prowadzić do destrukcyjnych zachowań.

Redukcja stresu. Aktywność fizyczna pomaga kotom radzić sobie z napięciem i lękiem, co jest szczególnie ważne w przypadku zmian w otoczeniu, np. podczas przeprowadzki czy wprowadzania do domu nowego zwierzaka.

Budowa więzi. Wspólne gry i zabawy zbliżają zwierzaka i opiekuna. Kot zauważa w nim członka swojego stada, a nie postrzega wyłącznie jako osobnika odpowiedzialnego za napełnianie miski.

Pamiętaj, by nie zmuszać kota do zabawy, jeśli w danym momencie nie będzie nią zainteresowany lub się zmęczy

Nuda to dopiero początek. Co dzieje się z kotem, gdy nie bawisz się z nim codziennie?

Brak zabawy z opiekunem może mieć poważne konsekwencje dla samopoczucia i zdrowia kota. Dlaczego należy wygospodarować na kocie rozrywki 15 minut dziennie?

Zwierzak pozbawiony bodźców początkowo staje się znudzony. To z kolei prowadzi do osłabienia jego aktywności, pogorszenia samopoczucia i apatii. Z czasem pojawiają się problemy behawioralne. Niewybawiony kot może niszczyć meble, drapać ściany czy atakować opiekuna. W żadnym razie nie jest to więc kwestia jego złośliwości.

Brak możliwości zaspokojenia instynktów prowadzi do stresu i frustracji. To z kolei może objawiać dwojako — wycofaniem lub agresją. Nie można pominąć ryzyka pojawienia się kłopotów zdrowotnych. Otyłość, problemy z mięśniami i stawami, a także depresja — to tylko niektóre ze skutków niedostatku aktywności.

O jakiej porze dnia najlepiej bawić się z kotem?

Trzeba wziąć pod uwagę specyfikę zwierzaków. Szczyt aktywności kotów przypada na wczesny poranek oraz wieczór. To właśnie wtedy najlepiej zaplanować zabawę, dbając o to, by stała się ona codziennym rytuałem. W tej kwestii mruczki lubią rutynę.

Zabawa z kotem przed śniadaniem zaspokaja instynkt polowania i sprawia, że kot spokojnie odpoczywa w ciągu dnia. Z kolei wieczorne harce przed snem pomagają "zmęczyć" kota. To z kolei zwiększa szansę, że opiekun będzie mógł bez zakłóceń przespać noc.

Jak bawić się z kotem? Zadbaj o różnorodność

Urozmaicenie to podstawa. Dobrze jest stworzyć kotu warunki imitujące polowanie. Niech ma do dyspozycji zakamarki i przesłony (nawet w postaci najzwyklejszych kartonowych pudełek), wśród których będzie mógł się skradać.

Wybierając akcesoria do zabawy, trzeba wziąć pod uwagę, by kot w pewnym momencie był w stanie fizycznie je złapać. Z tego powodu nadal popularne lasery nie są najlepszym wyborem. Kot faktycznie zainteresuje się plamką światła, ale z czasem będzie sfrustrowany brakiem możliwości chwycenia jej w swoje sprytne łapki.

