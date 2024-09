Wysokość emerytury jest uzależniona między innymi od sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Wobec tego, jeśli dany emeryt po przejściu na emeryturę nadal będzie pracował, to wówczas na jego konto będą trafiały kolejne składki. To daje podstawę do ponownego przeliczenia wysokości świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.