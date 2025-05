Czym chleb duński różni się od zwykłego?

Dlaczego Duńczycy, mimo zamiłowania do chleba, cieszą się znakomitą kondycją i zdrowiem? Odpowiedzią jest rugbrød - gęsty, wilgotny bochenek na zakwasie, który wyróżnia się na tle wszechobecnego białego pieczywa. W przeciwieństwie do komercyjnych chlebów często pełnych cukru i tłuszczów, chleb duński to esencja prostoty i naturalności. Jego skład opiera się na pełnoziarnistej mące żytniej, wzbogaconej słonecznikiem, orzechami i siemieniem lnianym, które nadają mu niepowtarzalną konsystencję i lekko kwaśny smak.

Chleb duński jest idealny zarówno dla cukrzyków, jak i osób zmagających się z dolegliwościami trawiennymi 123RF/PICSEL

Proces fermentacji zakwasowej, wykorzystujący naturalne kultury bakterii i drożdży, nie tylko wzbogaca walory smakowe, ale także wspiera zdrowie jelit, ułatwiając trawienie i zwiększając biodostępność składników odżywczych.

Jak podkreśla badanie przeprowadzone w 2000 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Kuopio w Finlandii, chleb żytni na zakwasie może poprawiać funkcjonowanie jelit i zmniejszać dyskomfort trawienny, szczególnie u osób z lekką nietolerancją glutenu (choć nie jest odpowiedni dla osób z celiakią). To właśnie naturalna fermentacja sprawia, że chleb duński jest łatwiejszy do strawienia w porównaniu z tradycyjnym pieczywem pszennym.

Jakie właściwości ma chleb duński?

Rugbrød to znacznie więcej niż smaczny dodatek do posiłków - to prawdziwy oręż w walce o zdrowie. Badania przeprowadzone w 2010 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Lund w Szwecji wykazały, że regularne spożywanie chleba żytniego poprawia tolerancję glukozy, reguluje hormony odpowiedzialne za apetyt i zmniejsza stany zapalne w organizmie. Dzięki wysokiej zawartości błonnika - około 6 g na 100 g - rugbrød wspiera perystaltykę jelit, zapewniając uczucie sytości i pomagając w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi.

Zobacz również: Życie i styl Dietetyk wskazał najgorszy i najlepszy chleb dostępny w Biedronce Natalia Jabłońska

Chleb duński jest także skarbnicą lignanów - związków o właściwościach antyoksydacyjnych, które wspierają układ odpornościowy i mogą zmniejszać ryzyko chorób przewlekłych, takich jak rak prostaty czy piersi. Ponadto obecność beta-glukanów, specyficznych rodzajów błonnika, przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu i wspomaga zdrowie jelit, działając jako prebiotyk dla korzystnych bakterii. Rugbrød dostarcza także witamin z grupy B, żelaza, magnezu i cynku, które odgrywają istotną rolę w metabolizmie i wzmacnianiu organizmu.

Wartości odżywcze chleba duńskiego

Chleb duński to prawdziwa perła wśród pieczywa pod względem wartości odżywczych. Jedna kromka (ok. 32 g) dostarcza 2-3 g błonnika i 3-4 g białka, co czyni go sycącym i wartościowym elementem diety Na 100 g przypada około:

259 kcal,

6 g błonnika (23 proc. referencyjnej wartości spożycia),

8,5 g białka,

2,6 mg żelaza (19 proc. RWS),

38 mg magnezu (10 proc. RWS),

1,3 mg cynku (13 proc. RWS).

W porównaniu z chlebem pszennym chleb duński ma niższy indeks glikemiczny (ok. 50 wobec 70 w przypadku chleba białego), co oznacza wolniejszy wzrost poziomu cukru we krwi. To właściwości są szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą typu 2 lub tych, które chcą kontrolować masę ciała. Beta-glukany dodatkowo wspierają zdrowie serca, obniżając poziom "złego" cholesterolu (LDL).

Dla kogo chleb duński jest zdrowy?

Rugbrød to idealny wybór dla osób zmagających się z problemami trawiennymi, nadwagą czy chorobami serca. Wysoka zawartość błonnika wspomaga regularność wypróżnień, istotną w profilaktyce raka jelita grubego - jak wykazały badania z 2000 roku opublikowane w "The Journal of Nutrition" przez fińskich naukowców.

Natomiast badanie z 2007 roku opublikowane w "ScienceDirect" wykazało, że chleb żytni skraca czas tranzytu jelitowego o 23 proc. w porównaniu z chlebem pszennym, znacząco zmniejszając ryzyko zaparć.

Rugbrød to idealny wybór dla osób zmagających się z problemami trawiennymi, nadwagą czy chorobami serca. 123RF/PICSEL

W przypadku osób dążących do utraty zbędnych kilogramów chleb duński pomaga w utrzymaniu długotrwałego uczucia sytości, tym samym ograniczając podjadanie. Jego właściwości wspierają także zdrowie serca, dlatego może być doskonałym wyborem dla sercowców, którzy chcą zadbać o układ krążenia. Warto jednak pamiętać, że osoby z celiakią powinny unikać rugbrød ze względu na zawartość glutenu.

Jak zrobić chleb duński w domu?

Przygotowanie rugbrød w domu to nie tylko sposób na delektowanie się autentycznym smakiem Danii, ale także satysfakcjonująca przygoda kulinarna. Oto sprawdzony przepis na chleb duński, inspirowany tradycyjnymi recepturami:

Składniki:

500 g mąki żytniej pełnoziarnistej,

200 g ziaren słonecznika,

100 g siemienia lnianego,

100 g płatków owsianych,

1 łyżka soli,

700 ml wody (letniej),

200 g aktywnego zakwasu żytniego.

Przygotowanie:

W dużej misce połącz wszystkie suche składniki: mąkę żytnią, ziarna słonecznika, siemię lniane, płatki owsiane i sól.

Dodaj wodę oraz zakwas żytni, dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolite, lepkie ciasto. Przełóż ciasto do keksówki (ok. 30 cm) wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównaj powierzchnię. Przykryj foremkę wilgotną ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 12-16 godzin do wyrośnięcia. Rozgrzej piekarnik do 180°C. Piecz chleb przez 1,5 godziny, aż wierzch będzie lekko twardy. Po upieczeniu wyjmij chleb z foremki i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed krojeniem.

Dla głębszego smaku możesz dodać 1 łyżkę syropu klonowego lub miodu. Eksperymentuj z dodatkami, np. nasionami dyni lub kminkiem, by nadać chlebowi indywidualny charakter. Rugbrød najlepiej smakuje z awokado, wędzonym łososiem lub hummusem.

Seksuolog Aleksandra Plewka o stawianiu granic INTERIA.PL