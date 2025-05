Ogórki są roślinami ciepłolubnymi, dlatego ich uprawę w gruncie najlepiej rozpocząć w drugiej połowie maja lub na początku czerwca, kiedy temperatura gleby i powietrza przekracza 12 st. C. Jeśli zaczynamy od rozsady, nasiona najlepiej wysiać do doniczek już w kwietniu. Przed przeniesieniem do gruntu warto zahartować sadzonki - przez kilka dni wystawiać je na zewnątrz, stopniowo przyzwyczajając do warunków panujących w ogrodzie.