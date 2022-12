Do Polski zbliża się cyklon Colleen. Co ze sobą przyniesie ten niż?

Życie i styl

Dołącz do nas:

Do Polski przyszła prawdziwa zima. Mróz nie odpuszcza, a nocą temperatury spadają do minus kilkunastu stopni. W ciągu najbliższych kilku dni sytuacja również się nie zmieni - nadciąga bowiem cyklon Colleen. Co przyniesie?

Zdjęcie W najbliższych dni zima nie odpuści - musimy liczyć się z opadami śniegu i mrozami / 123RF/PICSEL