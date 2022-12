Jedziesz w trasę nieodśnieżonym samochodem? Grozi ci mandat

Zimą przed wyruszeniem w trasę powinniśmy upewnić się, czy nasz samochód jest dokładnie odśnieżony. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym policja może wystawić mandat kierowcy, którego pojazd zagraża bezpieczeństwu pasażerów lub innych uczestników ruchu. Oszroniona szyba znacznie ogranicza widoczność, z kolei zaśnieżony dach, z którego podczas jazdy odpadają kawałki lodu i śniegu może spowodować kolizję.

Często kierowcy, którym nie wystarczyło czasu na zeskrobanie lodu, poruszają się z wydrapaną szczeliną, dzięki tórej cokolwiek widzą. Taka jazda może mieć tragiczne skutki podkreślił mł. asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w rozmowie z portalem Bankier.pl.

Ile może zapłacić kierowca, który nie przygotował swojego pojazdu przed wycieczką prawidłowo? Nieostrożnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy nie stosują się do przepisów, grozi mandat w wysokości nawet 3 tys. zł. Warto więc przed podróżą poświęcić chwilę na odśnieżenie samochodu.

Zdjęcie Dokładnie odśnieżone auto uchroni nas przed wysokim mandatem / 123RF/PICSEL

Jak szybko przygotować samochód do jazdy? W pojeździe zawsze warto wozić ze sobą szczoteczko-skrobaczkę. To proste narzędzie, dostępne na każdej stacji benzynowej. Kosztuje kilka złotych i zimą jest niezwykle przydatne.

Szczoteczko-skrobaczka w mig rozprawi się ze śniegiem, który zalega na dachu samochodu. Im większa jest powierzchnia narzędzia, tym więcej śniegu zgarniemy pojedynczym ruchem. Oczyszczenie dachu pojazdu zazwyczaj nie sprawia kierowcom większych trudności. Znacznie bardziej czasochłonne jest za to skrobanie szyb.

Pokryte szronem i lodem szyby trudno jest rozmrozić. Skrobanie ich to męczarnia - zwłaszcza gdy na zewnątrz wciąż intensywnie pada śnieg. Wówczas warto sięgnąć po specjalistyczny odmrażacz w sprayu. To specyfik, który zimą ratuje życie!

Odmrażacze do szyb są dostępne w sklepach oferujących wyposażenie do samochodów. To specjalne preparaty, które w kilka sekund rozpuszczają szron pokrywający szyby pojazdów. Radzą sobie z lodem szybciej niż klasyczna skrobaczka, pozostawiając szybę krystalicznie czystą i gotową do jazdy.

