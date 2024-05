Fryzjer to dla wielu kobiet nie tylko rzemieślnik, który wykonuje cięcie i zmienia kolor włosów, lecz także osoba, która kojarzy im się z formą terapii, zadbania o siebie oraz - w niektórych momentach - jest symbolem rozpoczęcia nowego okresu w życiu. Stylista fryzur powinien więc budzić zaufanie i sprostać naszym wymaganiom. Trzeba więc mieć pewność, że trafiło się do odpowiedniej osoby. Jak więc rozpoznać prawdziwego mistrza? Oto wskazówki, które pozwolą ci to ocenić.

Pierwszy rzut oka - salon fryzjerski

Zanim będziesz w stanie sprawdzić, czy masz do czynienia z dobrym stylistą, wstępną ocenę możesz wydać już na podstawie tego, jak wygląda wnętrze zakładu fryzjerskiego. Przede wszystkim w odpowiednio prowadzonym salonie panuje porządek, a narzędzie fryzjerskie są czyste i zadbane. Jeśli tak nie jest, możesz być prawie pewna, że praca jest niezorganizowana i nieprofesjonalna.

Dobry fryzjer to taki, który słucha

Znalezienie dobrego fryzjera powinno zaczynać się od tego, że zwraca on uwagę na to, co lubisz, a czego nie. W związku z tym poświęci odpowiednią ilość czasu, aby zrozumieć, czego chcesz i dlaczego. Powinien cię także nie tylko aktywnie cię słuchać, lecz również dopytywać. Idealne pytania to te związane z twoją codzienną pielęgnacją, ewentualnymi problemami skóry głowy, czasu, jaki możesz poświęcić na stylizację i pielęgnację oraz zasobu pieniędzy, które jesteś w stanie przeznaczyć na kosmetyki potrzebne do utrzymania najlepszego efektu wykonanej usługi.

Dobry fryzjer to taki, który nie zrobi wszystkiego, o co go poprosisz

Choć z jednej strony niezwykle ważne jest, żeby fryzjer słuchał swoich klientów i dostosowywał się do ich próśb, to z drugiej nie powinien ślepo podążać za poleceniami. Profesjonalista doskonale wie, w jakiej fryzurze i kolorze będziesz wyglądać najlepiej, więc nie powinien zgodzić się na wykonanie usługi, która sprawi, że koniec końców będziesz niezadowolona. Dobry fryzjer będzie również w stanie wytłumaczyć ci, dlaczego fryzura, o której marzysz, nie będzie na tobie dobrze wyglądać i zaproponuje coś, dzięki czemu nie będziesz żałowała podjętej decyzji oraz wydanych pieniędzy.

Dobry fryzjer wysłucha cię, ale nie wykona usługi, która negatywnie wpłynie na twój wygląd 123RF/PICSEL

Dobry fryzjer to taki, który prowadzi cię przez proces usługi

Dobry fryzjer to nie tylko osoba, która potrafi wykonać strzyżenie i farbowanie. To także ktoś, kto przeprowadzi cię przez cały proces transformacji twoich włosów i nie pozwoli na to, byś na którymkolwiek etapie czuła się zagubiona. Powinnaś wiedzieć, dlaczego na twoje włosy nakładana jest kolejna warstwa konkretnego produktu, jakie ma działanie i ile czasu pozostanie na twoich włosach. Dzięki temu jesteś aktywnym uczestnikiem usługi i czujesz się świadoma każdego kroku, jaki podejmuje fryzjer.

Dobry fryzjer to taki, który zna się na produktach i trendach

Niezbędną cechą dobrego fryzjera jest znajomość jakościowych produktów i najnowszych trendów. Oznacza to, że taka osoba nie tylko wykona dla ciebie usługę, lecz także będzie później w stanie polecić ci kosmetyki, które sprawią, że twoje włosy będą zdrowe, odżywione i pełne blasku. Dobry fryzjer to również osoba, która ciągle się uczy i nie polega jedynie na tym, co już wie. Trendy przecież się zmieniają, a kolejne techniki czy zabiegi pojawią się praktycznie bez przerwy. Jeśli więc trafisz na specjalistę, który wie, co się teraz nosi - to znak, że masz do czynienia z odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu.

Dobry fryzjer to taki, który nie ukrywa swoich cen

Przejrzystość cenowa to kolejna ważna cecha dobrego fryzjera. Pozwala zrozumieć koszt usług i podjąć odpowiednią decyzję. Znajomość cen z góry pomaga również uniknąć zaskoczenia podczas płacenia i odpowiednio zaplanować swoją wizytę, jeśli chcesz poddać się zabiegowi, który może być bardziej kosztowny niż taki, który wykonujesz zazwyczaj. Poza tym wyszukiwanie w sieci hasła „tani fryzjer w okolicy” nie zawsze oznacza usługę wysokiej jakości, a zazwyczaj prawdą jest, że za dobrze zrobione cięcie lub koloryzację trzeba trochę zapłacić...

Podczas wizyty u fryzjera powinnaś czuć się zaopiekowania i komfortowo 123RF/PICSEL

Dobry fryzer to taki, który jest zajęty

To, co świadczy o tym, że dany fryzjer dobrze zna się na włosach, jest to, że nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek, a żeby dostać się na wizytę, trzeba poczekać nawet kilka tygodni. Pełny grafik oznacza bowiem dużo stałych klientek, które regularnie wracają i zawsze wychodzą od niego zadowolone.

Dobry fryzjer to taki, który nie ocenia

Wstydzisz się iść do fryzjera, bo masz włosy zniszczone rozjaśnianiem albo sama chciałaś podciąć końcówki i nie wyszło to tak, jak tego oczekiwałaś? Dobry stylista nie będzie komentował czy oceniał kondycji twoich włosów, ani decyzji, które podjęłaś w przeszłości. Zrobi za to wszystko, żeby naprawić twoją fryzurę i przywrócić ci poczucie komfortu. Poza tym szkalowanie kolegów i koleżanek po fachu albo wypytywanie klientek o ich poprzednich fryzjerów jest zwyczajnie nieprofesjonalne.

Dobry fryzjer to taki, który udowodni ci swoją wiedzę

Jeśli czujesz potrzebę zapytania fryzjera o jego dotychczasowe doświadczenie lub odbyte kursy, nie bój się tego zrobić. To pytanie szybko pokaże ci, czy masz do czynienia z profesjonalistą. Stylista, który nie będzie miał problemu z tym, żeby zaprezentować ci swoje certyfikaty, to ktoś, kto z pewnością wie, jak w odpowiedni sposób zająć się twoimi włosami i ma na to nawet dowód.

