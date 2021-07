Doda poprowadzi warsztaty motywacyjne na nowej platformie streamingowej. Psychoterapeuci się sprzeciwiają

Popularność platform streamingowych rośnie

Według Capgemini serwisy z wideo na żądanie zajmują pierwsze miejsce wśród dostawców usług telewizyjnych. Co ciekawe w ponad 30 krajach wyprzedziły popularnością nawet płatną telewizję. Tak duże zainteresowanie sprawia, że pojawiają się coraz to nowe platformy streamingowe, które w założeniu twórców mają zrewolucjonizować konsumpcję treści wideo i zagrozić gigantom takim jak Netflix, HBO Go czy Amazon Prime. Jedną z nich jest właśnie Usecrypt Live.

Dzięki możliwościom Usecrypt Live ludzie związani ze sztuką, rozrywką, kulturą i nauką będą mogli tworzyć autorskie programy. Treści nadawane będą na żywo, a tematyka projektów będzie bardzo różnorodna. Celebryci, którzy zdecydowali się spróbować swoich sił, udostępniają w mediach społecznościowych posty oznaczone hashtagiem #bringingprivacyback. Są wśród nich znani aktorzy i dziennikarze.

Reklama

Doda chce motywować innych

Jadą z osób, która jako pierwsza ogłosiła swoją działalność na nowej platformie, jest Doda. Wokalistka na Instrgamie powiadomiła fanów, że z pomocą psychologa utworzyła autorskie warsztaty. Dorota Rabczewska zamierza motywować innych, dzielić się inspirującymi historiami i opowiadać, jak wyglądała jej droga zawodowa. Zaznaczyła, że psychologia od zawsze była jej ogromną pasją.

Instagram Post

Doda przyznaje, że pomysł warsztatów przyszedł jej do głowy dzięki fanom, którzy bardzo często pytali, skład wokalistka bierze tyle pozytywnej energii i chęci do działania. Rabczewska stwierdziła, że przyszedł czas, by podzielić się z innymi technikami motywacyjnymi, jakie od lat z powodzeniem stosuje.

Komentarze pod postem świadczą o zainteresowaniu warsztatami. "To jest coś, co każdemu się przyda. Nie jestem w stanie zliczyć ile razy włączałam jakieś wywiady, aby się zmotywować. Masz moc i dziękuję, że chcesz się nią dzielić" - napisała jedna z fanek.

Razem z platformą Usecrypt Live zaczynam od września prowadzić warsztaty motywacyjne dla moich fanów. Wykorzystuję swój potencjał, bo przez wiele lat, właściwie od 13. roku życia, odkąd weszłam do show biznesu, bez żadnej pomocy, motywowałam sama siebie, by móc przetrwać 25 lat kariery. Chciałabym teraz wykorzystać mój talent, by dać coś młodym ludziom i zbudować ich pewność siebie Doda

Coach bez kwalifikacji

Nie wszyscy jednak podchodzą do pomysłu Doroty Rabczewskiej tak optymistycznie, jak jej zagorzali fani. Karolina Korwin-Piotrowska udostępniła na InstaStory wypowiedź psychoterapeutki Anny Mochnaczewskiej, która uważa, że warsztaty motywacyjne powinni prowadzić specjaliści. "Z tego co zrozumiałam to owa "mentorka" nie zrobiła żadnego kursu, tylko będzie bazować na swoim doświadczeniu" - zaznaczyła Mochnaczewska.

Przeczytaj również:



Doda o rozstaniu z mężem!



Doda w sukience wysadzanej kryształami Swarovskiego! Tak wystąpi w Sopocie



Zobacz również: