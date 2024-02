Spis treści: 01 Co to jest 500 plus na psa i kota?

02 500 plus na psa i kota 2024 – kto może otrzymać? Warunki dofinansowania

03 500 plus na psa i kota 2024 – ile można dostać?

04 Wniosek 500 plus na psa i kota – gdzie i kiedy składać?

Co to jest 500 plus na psa i kota?

500 plus na psa i kota to program samorządowy, który ma być wsparciem finansowym dla osób, które chcą poddać swojego pupila konkretnemu zabiegowi weterynaryjnemu. Celem inicjatywny jest zapobieganie bezdomności psów i kotów, a tym samym zmniejszenie ilości tych zwierząt przebywających w schroniskach.

Dzięki programowi 500 plus na psa i kota właściciele zaoszczędzą nawet do kilkuset złotych. Ma on pokrywać do 100% kosztów wybranych zabiegów. Należą do nich:

kastracja

sterylizacja

chipowanie

500 plus na psa i kota 2024 – kto może otrzymać? Warunki dofinansowania

Pieniądze z programu 500 plus na psa i kota mogą otrzymać wszystkie osoby, które posiadają pupila. Właściciele muszą jednak spełnić dodatkowe warunki. W zależności od miejsca zamieszkania mogą się one różnić, gdyż to gmina samodzielnie je ustala. Niektóre z nich są za to niezmienne.

Zdjęcie Pieniądze z programu 500 plus na psa i kota mogą otrzymać wszystkie osoby, które posiadają pupila / 123RF/PICSEL

Takim właśnie wymaganiem do otrzymania 500 plus na psa i kota jest zamieszkiwanie na terenie gminy, która bierze udział w programie. Warunkiem jest również opłacanie podatków w tej gminie. Przy składaniu wniosku konieczne może być okazanie dowodu zamieszkania. W niektórych miastach na wsparcie pieniężne mogą też liczyć studenci lokalnych uczelni.

Ważne jest także, aby zwierzę, na które właściciel chce otrzymać 500 plus, kwalifikowało się do przeprowadzenia zabiegu. Musi mieć więc odpowiedni wiek oraz stan zdrowia.

500 plus na psa i kota 2024 – ile można dostać?

Wysokość dofinansowania z programu 500 plus na psa i kota może być różna w zależności od gminy. Wsparcie pieniężne nie jest jednak przekazywane właścicielowi do ręki czy na konto bankowe. Właściciel czworonoga, który zdecyduje się na skorzystanie z usług, będzie musiał wybrać się do określonego przez gminę lekarza weterynarii. Po wykonaniu zabiegu klient nie będzie musiał płacić, gdyż koszty pokryje gmina.

Z 500 plus na psa i kota można więc dostać jedynie równowartość kosztów przeprowadzonego zabiegu. Co najistotniejsze, do wsparcia nie są wliczane opłaty za wizyty kwalifikujące, wizyty kontrolne, wymagane antybiotyki lub leki po zabiegu oraz zdjęcie szwów. Za te wszystkie dodatkowe, ale konieczne sprawy właściciel płaci ze swojej kieszeni, a gmina ich nie pokryje.

Nazwa 500 plus na psa i kota jest jedynie umowna, a właściciel czworonoga wcale nie musi otrzymać tytułowych 500 zł. Potoczne nazewnictwo wynika z faktu, że zabiegi u weterynarzy są coraz droższe i przeprowadzenie ich w większych miastach może nawet tyle kosztować.

Wniosek 500 plus na psa i kota – gdzie i kiedy składać?

Na początek należy upewnić się, że gmina lub miasto, w którym mieszkamy, oferuje wzięcie udziału w programie 500 plus na psa i kota i dofinansuje wybrane usługi weterynaryjne. Jeśli tak, to warto skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub gminy i dopytać o warunki składania dokumentów, które tam obowiązują.

Różnić się może nie tylko sposób składania wniosku i innych dokumentów, ale również termin. Każda gmina indywidualnie wybiera okres, w którym chce przeprowadzić program i wspomóc swoich mieszkańców. Najczęściej jednak czas na zaaplikowanie jest do końca listopada bieżącego roku.