Spis treści: 01 Usługa Twój e-PIT umożliwi szybkie rozliczenie ze skarbówką

02 Nie zawsze wystarczy zatwierdzić przygotowany PIT. Niektórzy muszą samodzielnie wprowadzić zmiany

03 Czym jest ulga mieszkaniowa? Te osoby mogą z niej skorzystać

Usługa Twój e-PIT umożliwi szybkie rozliczenie ze skarbówką

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od 2 do 14 lutego Krajowa Administracja Skarbowa będzie wprowadzać dane z deklaracji podatkowych od pracodawców do systemu Twój e-PIT. Dzięki temu, od 15 lutego podatnicy będą mogli korzystać ze wstępnie wypełnionych deklaracji PIT. To rozwiązanie ma na celu usprawnienie procesu rozliczeń podatkowych oraz zwiększenie wygody dla użytkowników.



Należy jednak pamiętać, że w związku z pracami serwisowymi do połowy lutego usługa Twój e-PIT będzie czasowo niedostępna. W tym okresie podatnicy nie będą mogli pobrać dokumentów ani składać korekt rozliczeń za poprzednie lata. Mimo to, korzystanie z tej elektronicznej formy rozliczeń podatkowych jest nadal najpopularniejsze — w ubiegłym roku złożono aż 11,9 mln deklaracji podatkowych za 2022 r. przy użyciu tego systemu.



Zobacz również: Odliczysz zakup pralki, zmywarki, a nawet okapu! Wielu Polaków nie ma o tym pojęcia

Reklama

Nie zawsze wystarczy zatwierdzić przygotowany PIT. Niektórzy muszą samodzielnie wprowadzić zmiany

Rozpoczynający się okres rozliczeń podatku PIT za 2023 rok przyniesie wiele udogodnień dla podatników. W najprostszych przypadkach wystarczy jedynie zatwierdzić wstępnie przygotowany PIT, aby złożyć deklarację podatkową. Niemniej jednak, niektórzy z nas będą musieli samodzielnie wprowadzić zmiany, aby skorzystać z pewnych ulg, takich jak ulga mieszkaniowa, która obejmuje wydatki na meble czy sprzęt AGD.

Zdjęcie Twój e-PIT to prosta i wygodna usługa pozwalająca na rozliczanie deklaracji podatkowych / Arkadiusz Ziółek / East News

Zobacz również: Emeryci mogą odliczyć to od podatku. Najważniejsze ulgi

Czym jest ulga mieszkaniowa? Te osoby mogą z niej skorzystać

Ulga mieszkaniowa jest formą zwolnienia z opodatkowania dochodów, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Mogą z niej skorzystać tylko osoby, które w ubiegłym roku sprzedały nieruchomość, do której miały prawa majątkowe. Dzięki uldze możliwe jest korzystne rozliczenie podatku dochodowego.



Ulga mieszkaniowa ma zastosowanie, gdy podatnik sprzedaje nieruchomość, a uzyskane środki przeznacza na realizację własnych celów mieszkaniowych. Konieczne jest dokonanie tego w terminie nie dłuższym niż trzy lata od zakończenia roku podatkowego, w którym miała miejsce transakcja sprzedaży.



Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mogą zostać wykorzystane na zakup lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego prawa do własności lub gruntów pod budowę budynku mieszkalnego.



W ramach ulgi mieszkaniowej możemy odliczyć wydatki budowlane, remontowe lub wykończeniowe. Należą do nich również wydatki związane z zakupem sprzętu AGD i mebli do domu, ponieważ stanowi to wykończenie instalacji gazowej, gazowo-elektrycznej, elektrycznej, wodociągowej, wodociągowo-kanalizacyjnej lub wentylacyjnej. Są to wydatki niezbędne i racjonalne, więc można je uwzględnić przy korzystaniu z ulgi mieszkaniowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Znaki Zodiaku. Sekrety perfekcyjnego partnera Interia.tv

Zobacz również: Nabór na 800 plus. Tych błędów unikaj podczas składania wniosków