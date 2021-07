Domowe sposoby na łagodzenie oparzeń słonecznych

W końcu możemy cieszyć się długo wyczekiwanym i upragnionym słońcem. Jednak nie wszystko, co kochamy jest dla nas zdrowe i bezpieczne. Kiedy w grę wchodzi zaczerwienienie skóry i jej pieczenie, nie należy czekać.

Oparzenia słoneczne mają swoje bezpośrednie źródło w promieniowaniu UVB o średniej długości fali. Ma ono właściwości promieniotwórcze i przyczynia się do syntezy barwnika skóry odpowiedzialnego za oparzenia skóry. Przed oparzeniami skóry najlepiej chronić się profilaktycznie, stosując krem z filtrem przed kąpielą słoneczną. Jeśli jednak zapomnimy o jego użyciu i dopuścimy do nieprzyjemnego pieczenia naszej skóry spowodowanego nadmierną ekspozycją na słońce, warto sięgnąć po domowe sposoby, które złagodzą skutki oparzeń.



Reklama

Smarowanie skóry miodem

Zdjęcie Okłady z miodu na oparzenia słoneczne / 123RF/PICSEL

Choć oparzeń nie należy traktować żadnymi ciężkimi i tłustymi preparatami, miód okazuje się być pomocnym specyfikiem w przypadku oparzeń spowodowanych ekspozycją skóry na słońce. Dzięki swoim właściwościom bakteriobójczym oraz przeciwzapalnym znacznie przyspiesza gojenie ran, również tych po oparzeniach. Stosowany w formie okładu przynosi natychmiastową ulgę w pieczeniu.





Zimny prysznic

Zdjęcie Temperaturę takiego kojącego prysznica należy zmniejszać stopniowo / 123RF/PICSEL

W tym przypadku trzeba zaznaczyć, że pod żadnym pozorem nie chodzi tu o lodowatą wodę lub okłady z lodu. Taka różnica temperatur między rozgrzaną skórą, a lodowatą wodą mogłaby doprowadzić do szoku termicznego. Jednak chłodna woda zadziała kojąco. Najlepiej zacząć od letniej wody i stopniowo zmniejszać jej temperaturę. Gdy dojdziemy do odpowiednio zimnej wody, obniży ona temperaturę zakończeń nerwowych i uśmierzy ból związany z oparzeniem.



Białko z jajka

Zdjęcie Okład z białka najlepiej stosować po jego uprzednim ubiciu, w formie piany / 123RF/PICSEL

Ten sposób działa najlepiej w formie ubitej piany nałożonej na podrażnione miejsce. Białko kurzego jaja zawiera lizozym, czyli enzym posiadający właściwości bakteriobójcze, zatem działa przyspieszająco na gojenie się oparzenia. Dodatkowo cystatyna, która również występuje w surowym białku ma działanie przeciwzapalne.



Okład z zielonego ogórka

Zdjęcie Zielony ogórek w formie okładów idealnie odżywi skórę / 123RF/PICSEL

Choć jest to może nieco mniej znany sposób na minimalizowanie skutków oparzeń słonecznych, to w warunkach domowych sprawdza się znakomicie. Świetnie odżywi przesuszoną, zaczerwienioną skórę dzięki dużej zawartości antyoksydantów i obecności witaminy C. Wystarczy pokroić ogórek w plasterki i przyłożyć do bolących miejsc na ok. 15 minut.



Olejek z mięty pieprzowej

Zdjęcie Właściwości chłodzące i przeciwbólowe olejek miętowy zawdzięcza dużej zawartości mentolu / 123RF/PICSEL

Kolejnym pomocnym sposobem w walce z oparzeniami słonecznymi może okazać się olejek z mięty pieprzowej. Dzięki wysokiej zawartości mentolu doskonale schładza przegrzaną skórę przy tym lekko ją znieczulając. Przyspiesza też proces gojenia stanów zapalnych. Wystarczą 2-3 krople olejku wsmarowane w najbardziej palące miejsca.



Domowe sposoby są pomocne, gdy poparzenia słoneczne dają nam w kość. Warto jednak pamiętać, że najskuteczniejsza i najważniejsza jest ochrona przed poparzeniami w formie stosowania filtrów UV oraz ograniczenie ekspozycji skóry na słońce.



Czytaj więcej:



Alergie krzyżowe: Co trzeba wiedzieć?



Czas na detoks



Pięć powodów, dla których warto zrezygnować ze stanika



Zobacz także: