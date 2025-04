Co przyniesie czwartek, 1 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 5 Denarów

W życiu prywatnym raz na wozie, raz pod wozem. Nie ma chyba osoby, która choć przelotnie nie cierpiałaby przez zranione serce lub urażoną dumę. Zachowaj się wielkodusznie wobec znajomego, który przeżywa aktualnie trudne emocje. Rozstanie, żałoba, zawód - to nie omija nikogo. W finansach możesz otrzymać prośbę o pożyczkę lub wręcz jakąś darowiznę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Świat

W relacjach prywatnych Twoja radość może okazać się teraz kompletna. Świat nie musi być idealny, by przeżywać go w euforii. Poczucia szczęścia należy uczyć się jak każdej innej rzeczy. Pomogą w tym życzliwe osoby i dobrze dobrane, legalne środki. Otwórz się na rozmowę z kimś z innego kręgu kulturowego. W finansach możliwy będzie wyjazd za granicę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Diabeł

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z ludźmi, którzy swój strach przykrywają gniewem. Ktoś nie panuje nad swoimi emocjami, ale to nie jest Twój problem. Nie daj zrzucić na siebie odpowiedzialności. Stroń od osób, które usiłują wymusić posłuszeństwo zastraszaniem. W finansach uwaga na nieprzyjemną atmosferę w pracy, ludzi, którzy nie grają czysto.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych myśl strategicznie, długoterminowo i nie podążaj ślepo za pragnieniem. Są ludzie, którzy intuicyjnie wbijają klin klinem i funkcjonują od związku do związku. To nie jest zła metoda i czasem się sprawdza, ale teraz lepiej zachować siły na coś naprawdę dużego. W finansach możliwa będzie wyprawa po nowe zaszczyty, awans, powiększenie firmy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 6 Denarów

W życiu osobistym możesz poczuć teraz, jak wiele przyjemności i radości sprawia dawanie czegoś innym. Czerp satysfakcję z tego, że umiesz pomóc. Nie pozwól się wykorzystywać, ale i nie oczekuj wdzięczności lub czołobitności. Największym zyskiem będzie uświadomienie sobie, jak wiele potrafisz. W finansach możesz otrzymać zwrot pożyczki, umorzenie długu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych kieruj się teraz przede wszystkim intelektem. Ktoś może usiłować zaciemnić sytuację lub po prostu nie widzi z niej jasnego wyjścia. Nasze lęki i obsesje często przeszkadzają nam dostrzec najprostsze rozwiązanie. Ty jednak nie zwlekaj ze zrobieniem słusznego kroku. W finansach racjonalne argumenty powinny przebić się do czyjejś świadomości.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych trzeba czasem zachować bierną postawę i cierpliwie czekać na to, co przyniesie los. Nie naciskaj, nie namawiaj. Wyczekuj czyjejś decyzji, pozwól się spokojnie zastanowić. W międzyczasie przyjrzyj się własnym uczuciom. Całkiem możliwe, że i one bardzo Cię zaskoczą. W finansach wiele dobrych rzeczy zmierza w Twoją stronę. Nadstaw dłonie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych istnieje ryzyko przegapienia szansy. Jeśli naprawdę nie masz ochoty z niej korzystać - Twoje prawo. Jeśli jednak na przeszkodzi staje niezdecydowanie, to już wkrótce możesz go pożałować. Ktoś składa propozycję lub mówi wprost, jakich zmian oczekuje i trzeba się do tego odnieść. W finansach możesz dostać ofertę nie do odrzucenia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych trzymaj teraz z ludźmi, którzy są dyskretni i pozwalają Ci spojrzeć na problem z dystansu lub całkowicie się od niego oderwać. Nie szukaj przy tym rozrywkowego towarzystwa, tylko raczej persony, przy których odnajdziesz spokój. Odrobina samotności również nie zaszkodzi. W finansach skup się na tym, co znasz i co wychodzi Ci najlepiej.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych może trzeba będzie kogoś upomnieć, zwrócić uwagę, że przekracza granicę. Nie bój się trudnych rozmów. Jeśli są prowadzone z miłością, przeważnie mają szczęśliwy finał. Ktoś może za wiele sobie pozwalać, bo jeszcze nie panuje nad emocjami. W finansach możesz mieć kontakt z osobą bardzo inteligentną, ale... pyskatą.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą nieszczerą, zdolną do wszystkiego, zdesperowaną. Ktoś, kto doświadczył wiele bólu, może stać się cyniczny i rozgoryczony. Trzymaj się od takich ludzi z daleka i nie staraj się im dorównać w bezwzględności. Zemsta nie doprowadzi do niczego. W finansach w Twojej branży może pojawić się groźny konkurent.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych rozeznaj się dobrze, w tym, co możesz wziąć na swoje barki i co da się naprawić, a co nie. Nie ponosisz odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się w Twoim otoczeniu i nie musisz w nim trwać za wszelką cenę. Wręcz dobrze zrobi Ci zmiana klimatu lub towarzystwa. W finansach możliwa będzie wyprowadzka, podróż, rozmowa o zmianie zasad.

