Trycholog ostrzega: Te nawyki szkodzą twoim włosom bardziej niż myślisz

Spanie w mokrych włosach

Brzmi niewinnie? Niestety, mokre włosy są bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Ale to nie wszystko. Wilgoć na skórze głowy sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii, co często prowadzi do świądu, łupieżu, a nawet miejscowych stanów zapalnych. Dlatego zawsze susz włosy chłodnym nawiewem lub myj je wtedy, gdy masz czas, by spokojnie je wysuszyć.

Brak peelingu skóry głowy

Sebum, resztki kosmetyków i martwy naskórek tworzą na skórze głowy barierę nie do przebicia. Jeśli nie stosujesz regularnego peelingu, blokujesz mieszki włosowe i narażasz się na podrażnienia, przetłuszczanie, a nawet wypadanie włosów. Wystarczy, że do swojej pielęgnacji wprowadzisz peeling raz w tygodniu, a włosy zaczną rosnąć mocniejsze.

Przetrzymywanie tłustych włosów "na siłę"

Mit mówi, że im rzadziej myjesz włosy, tym wolniej się przetłuszczają. Olga Poniatowska jasno temu zaprzecza.Tłusta skóra głowy to idealne środowisko dla rozwoju drobnoustrojów, zaburzenia równowagi mikrobiomu, a w konsekwencji - łupieżu, podrażnień i stanów zapalnych.

Jak dbać o włosy? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Olejowanie włosów i skóry głowy na całą noc

Olejowanie to świetna sprawa - pod warunkiem, że nie przesadzimy. Całonocne trzymanie oleju na głowie może zaburzyć mikrobiom skóry. Poniatowska ostrzega: zbyt długo zatkane mieszki włosowe to pewny krok w stronę swędzenia, stanów zapalnych i łupieżu. Optymalnie: maksymalnie dwie godziny, potem dokładne zmycie.

Zbyt ciasne fryzury

Wysokie kucyki, ciasne koki i elegancko spięte warkocze - wszystko pięknie wygląda na zdjęciach. Ale dla cebulek włosowych to regularny dramat. Mechaniczne napięcie powoduje mikrourazy, osłabienie włosów i, w dłuższej perspektywie, może prowadzić do trwałego przerzedzenia. Jeśli musisz spiąć włosy, rób to delikatnie.

Zbyt ciasne fryzury osłabiają włosy 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Mycie włosów raz w tygodniu

To kolejny mit, który trycholodzy próbują wyplenić. Skóra głowy, podobnie jak twarz, codziennie produkuje sebum, zbiera zanieczyszczenia i kurz. Mycie raz w tygodniu nie pozwala na utrzymanie zdrowego środowiska dla mieszków włosowych. Regularność (nawet co 2-3 dni) to klucz zachowania zdrowej skóry głowy i mocnych włosów.

Nadużywanie suchego szamponu

Suchy szampon bywa ratunkiem w awaryjnych sytuacjach, ale nie powinien zastępować mycia. Codzienne "odświeżanie" włosów w ten sposób blokuje pory skóry głowy i zaburza jej naturalne funkcje. Efekt? Podrażnienia, przetłuszczanie i wypadanie włosów. Stosuj suchy szampon z umiarem - tylko wtedy, gdy naprawdę musisz.

Bez reguł. Wystawa rzeźb Abakanowicz w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu INTERIA.PL