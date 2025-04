- Slow jogging to bieganie w naprawdę wolnym tempie. Bieganie z prędkością chodu będzie w sam raz - mówi prof. Tanaka w nagraniu opublikowanym przez Slow Jogging Polska.

To prosta i efektywna technika, która pozwala zwiększyć odporność i poprawić kondycję bez obciążania stawów i kolan. Aktywność ta jest przeznaczona dla każdego, niezależnie od stanu zdrowia i wieku. Prof. Tanaka opracował łatwy sposób na zachowanie zdrowia, który jest już nawet określany mianem japońskiego sposobu na długowieczność.

Lekki trucht na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę dziwny. Kluczowe jest jednak to, jak wiele korzyści przynosi naszemu zdrowiu. Bieg tempem "slow" nie prowadzi do mikrourazów, nie forsuje organizmu i można go praktykować niemal wszędzie.