Domowy sposób na plamy pod pachami

Twoje ubrania w białym kolorze szarzeją, a odrażające plamy pod pachami stają się trudne do ukrycia? Problem ten, rozwiążesz łatwiej niż myślisz.

Zdjęcie Plamy z potu są nieestetyczne i niszczą ubrania na zawsze / 123RF/PICSEL

Żółte, wzbudzające obrzydzenie plamy, mogą pojawić się na twojej odzieży nawet gdy pierzesz ją z największą starannością. Gatunek bawełny, z jakiego wykonane są twoje ciuchy, także nie ma tu większego znaczenia. Dlatego zamiast zadręczać się, wczytując w skład używanego dezodorantu, sięgnij po sprawdzone metody odplamiania uporczywych odbarwień. Składników nie musisz szukać w drogerii, bo masz je w domu od dawna.

Ludzki pot, w połączeniu z dietą, toksynami wchłanianymi przez skórę ze środowiska oraz rodzajem używanych kosmetyków sprawia, że żółte plamy pojawiają się na naszej odzieży. Trudno usunąć je przy użyciu zwykłych proszków, płynów lub kapsułek do prania. Dlatego zamiast szukać "cudownych" specyfików zajrzyj do kuchni.



Te mniej uporczywe i "świeże" plamy najłatwiej usuniesz przy użyciu octu. Odzież, a dokładnie jej zabrudzoną część zalej octem na kwadrans, a następnie wrzuć do pralki z resztą prania. Innym świetnym sposobem na wywabianie plam, jest soda. Jej właściwości sprawdzą się także w praniu, a łatwa do przyrządzenia pasta, zmieszana w równych proporcjach z wodą utlenioną usunie odbarwienia. Te dwa składniki są o wiele tańsze od klasycznych, dostępnych w sklepach wybielaczy, prostsze w użyciu i niegroźne dla środowiska.



