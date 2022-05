Don Gorske od 50 lat je w McDonald's

Don Gorske to prawdziwy wielbiciel McDonald's. 17 maja 1972 roku po raz pierwszy zjadł Big Maca. Na jednym się jednak nie skończyło i dwukrotnie wracał, by zamówić kolejne kanapki. Burgery tak przypadły do gustu Amerykaninowi, że od 50 lat codziennie odwiedza restaurację, by zjeść Big Maca.

Kultowa kanapka pojawiła się w sprzedaży w 1968 roku i do dziś jest jedną z najpopularniejszych pozycji w ofercie McDonald's. Nie da się ukryć, że jej największym fanem jest Don Gorske - 68-latek z Wisconsin w Stanach Zjednoczonych.

Instagram Post

Don Gorske codziennie je Big Maca

Don Gorske jest emerytowanym strażnikiem więziennym. Amerykanin je dwa burgery dziennie, co jak wyliczył, stanowi mniej więcej 90 proc. jego dziennego wyżywienia. Jak zapewnia, nie ma żadnych znanych mu problemów zdrowotnych, a poziom cholesterolu w jego organizmie jest w normie.

Reklama

Rekord Amerykanina w ilości zjedzonych hamburgerów Big Mac został po raz pierwszy oficjalnie uznany w 1999 roku i wyniósł 15 490 sztuk. Od tego czasu liczba wzrosła ponad dwukrotnie. W 2018 roku Don Gorske trafił do Księgi Rekordów Guinnessa po tym, jak zjadł swojego 30-tysięcznego Big Maca, a trzy lata później dobił do 32 672 zjedzonych kanapek.

Don Gorske od początku swojej przygody z kultową kanapką przechowuje wszystkie tekturowe pudełka i paragony, dlatego też dokładnie wie, kiedy pobija kolejny rekord. 68-latek planuje odżywiać się w ten sposób do końca życia.

***

Zobacz także:

Steward Ryanair pił alkohol podczas lotu z Polski do Anglii!

Matka przeraziła się na wieść o tym, co zrobiło jej dziecko w McDonald's

Na rynku pojawiła się pierwsza transpłciowa lalka Barbie. Jest wzorowana na Laverne Cox

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 17: Rafał Pacześ INTERIA.PL