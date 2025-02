Dlaczego akurat drzewo może przyczyniać się do pogorszenia sąsiedzkich relacji? Otóż dzieje się tak najczęściej, gdy roślina rośnie na granicy dwóch, sąsiednich działek, gdzie każda z nich należy do innego właściciela. Z tego tytułu rodzą się różnego rodzaju oskarżenia, pretensje i problemy, które podlane brakiem wyrozumiałości i chęcią postawienia na swoim, prowadzą do ogromnych konfliktów sąsiedzkich.