Tuja to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych roślin sadzonych na działkach i w ogrodach. Jeśli odpowiednio dbamy o taki żywotnik , przez długie lata możemy cieszyć się z jego pięknego wyglądu. Tuje bardzo często sadzone są blisko ogrodzenia, dzięki czemu stanowią naturalną barierę przed wścibskimi podglądaczami z zewnątrz, ale i chronią nasz teren m.in. przed nadmiarem pyłu i kurzu z pobliskiej drogi.

W przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego obwód nie może być większy niż 65 cm , natomiast gdy mowa o pozostałych gatunkach drzew , to ich obwód nie może przekraczać 50 cm .

Należy jednak zaznaczyć, że tuje traktowane są jako krzew , zatem co na to przepisy? Bez pozwolenia można usuwać krzew lub krzewy rosnące w skupisku, jeśli zajmują powierzchnię mniejszą niż 25 mkw . Pamiętajmy, że jeśli tuja się rozrośnie i obwód jej pnia osiągnie 50 cm, wówczas konieczna jest zgoda na wycięcie krzewu.

Jeśli obwód pnia nie mieści się w wyżej wymienionych limitach, każdorazowo będziemy potrzebować specjalnej zgody na wycinkę , na co wskazuje Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew z własnej działki należy złożyć do urzędu miasta lub gminy. Jeśli nieruchomość, z której chcemy usunąć drzewa, wpisana jest do rejestru zabytków, wówczas wniosek powinien trafić do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Warto nadmienić, że gotowy wzór wniosku na wycięcie drzewa można znaleźć w rządowym serwisie biznes.gov.pl.