Chciał być jak Jezus. Mężczyzna pościł 40 dni

Niemal każdy zna słynną historię o poście Jezusa z Nazaretu, opisaną w Nowym Testamencie. Do dzisiaj opowieść o 40-dniowej głodówce Chrystusa na pustyni fascynuje, rozpala wyobraźnię i inspiruje. Niektórych aż zbyt dosłownie.

Francisco Barajah, pastor Kościoła Ewangelickiego Świętej Trójcy (Santa Trindade) w Mozambiku chciał tak jak na kartach Biblii, powstrzymać się od jedzenia i picia przez 40 dni.

Po 25 dniach w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Barajah otrzymał zastrzyki ze specjalnego nawadniającego serum, ale zabieg ten nie pomógł. 39-latek zmarł z powodu niewydolności narządów wewnętrznych i ostrej anemii — stanu, w którym organizm ma zbyt mało zdrowych czerwonych krwinek, by rozprowadzić odpowiednią ilość tlenu.

Barajah był przedstawicielem Kościoła Ewangelickiego Santa Trindade z siedzibą w Maputo, stolicy Mozambiku. Kościół ten jest jednym z największych kościołów protestanckich w kraju, będąc częścią Synodu Kościołów Ewangelickich w Mozambiku (Synod of the Evangelical Churches in Mozambique). Należy do rodziny kościołów luterańskich.

Tragiczny stan zdrowia Barajaha