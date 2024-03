"W warunkach roku 2025 oznacza to prognozowaną minimalną korzyść w wysokości ok. 100 zł miesięcznie/ok. 1200 zł rocznie (w warunkach 2024 r. taka składka wynosiłaby 286,33 zł vs. 381,78 zł obecnie; od 2025 r. odpowiednio ok. 310 zł vs. ok. 410 zł)" - podaje w komunikacie resort finansów.