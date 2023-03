Dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie. Problem dotyczy już co trzeciego z nich

Prezentacja partnera

Z nadwagą zmaga się 1/3 europejskich dzieci, z czego 8 proc. z nich nie ukończyło piątego roku życia. Co jeszcze bardziej niepokojące, najmłodsi w Polsce tyją zdecydowanie szybciej niż ich koledzy i koleżanki z innych krajów[1]. Otyły przedszkolak ma aż czterokrotnie większe szanse niż jego rówieśnicy o prawidłowej masie ciała na to, by w przyszłości stać się otyłym dorosłym. Przyczyny? Przede wszystkim nieprawidłowa dieta oraz brak ruchu. Skutki? Głównie cukrzyca, ale też nadciśnienie tętnicze oraz choroby układu kostno-stawowego. Jak podaje z kolei NFZ, "nawet pół godziny regularnej aktywności fizycznej każdego dnia realnie zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę". Preferowany w profilaktyce cukrzycy jest wysiłek aerobowy, czyli m.in. jogging, pływanie oraz jazda na rowerze[2].

Reklama

Aktywność fizyczna najmłodszych ma większe znaczenie niż w przypadku dorosłych

Zdjęcie Dzieci wychowujące się aktywnie rzadziej chorują / materiały promocyjne

Regularne uprawianie sportu przez najmłodszych ma dużo większe znaczenie niż w przypadku osób dorosłych. Aktywność fizyczna nie tylko pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, ale również sprzyja ogólnemu rozwojowi: wspomaga pracę mózgu, buduje charakter, premiuje dążenie do celu czy kształtuje poczucie obowiązku.

To wszystko cechy, które z pewnością przydadzą się najmłodszym już w dorosłym życiu. Dzieci wychowujące się aktywnie rzadziej chorują, zyskują pewność siebie oraz umiejętność współpracy w grupie. Jednocześnie uczą się radzić sobie z porażkami, które podczas sportowych zmagań są nie do uniknięcia. Aktywność fizyczna jest więc w istocie inwestycją w najmłodszych, która zaowocuje w przyszłości.

"Poruszmy dzieciaki razem": Decathlon zachęca dzieci do uprawiania sportu

O tym, jak ważny dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci jest ruch, przypomina także marka Decathlon. Wraz z programem Zdrowo i Sportowo w sklepach sieci zostaną zorganizowane specjalne wydarzenia sportowe - z myślą właśnie o najmłodszych.

Najbliższe eventy w ramach Światowego Dnia Zdrowia odbędą się w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i na Śląsku, w dniach między 14 a 26 kwietnia. Szczegółowy harmonogram znajduje się pod adresem https://go.decathlon.pl/treningi-online/dzienzdrowia.

Zdjęcie Uczestnicy akcji Zdrowo i Sportowo mogą brać udział w wielu konkursach / materiały promocyjne

Decathlon zwraca ponadto uwagę na "silną potrzebę wszczęcia szerokiej dyskusji o tym, jak rozmawiać, jak sobie radzić i jak dokonywać realnych zmian w kwestii otyłości dzieci". Akcja Zdrowo i Sportowo, której jest oficjalnym partnerem, to bowiem nie tylko zachęcenie dzieci do uprawiania sportu, ale również zwiększanie świadomości w tym zakresie wśród ich opiekunów, rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz trenerów.

Efekty akcji? Ponad 140 tys. zaangażowanych nauczycieli i 7 tys. placówek oraz niemal pół miliona aktywnych fizycznie najmłodszych. Celem marki Decathlon jest zmniejszenie do 2026 r. liczby otyłych dzieci w Polsce przynajmniej o połowę.

Zdjęcie W wydarzeniach można wziąć udział osobiście lub dołączyć online / materiały promocyjne

Nie bez znaczenia jest rola, jaką w całym przedsięwzięciu odgrywa Fundacja Decathlon. Od 2005 r. wspiera ona dodatkowym sprzętem sportowym szkoły, które biorą udział w programie Zdrowo i Sportowo. Warto dodać, iż działania Fundacji Decathlon na rzecz wzniecania sportowych pasji u dzieci nie ograniczają się jedynie do Polski. To już ponad 750 projektów zrealizowanych w 46 krajach.

Aktywny rodzic = aktywne dziecko

W akcji Zdrowo i Sportowo nie tylko warto wziąć udział osobiście, ale również potraktować ją jako inspirację. Aby zachęcić najmłodszych do uprawiania sportu, nie trzeba bowiem wiele wysiłku. Wystarczy wykorzystać fakt, iż dzieci... naśladują rodziców. Bacznie obserwują i podpatrują ich zachowania, a następnie bardziej lub mniej świadomie powtarzają. Jeśli synek bądź córka zauważą, że rodzic w weekendy, zamiast przesiadywać przed telewizorem, wybiera rower - zacznie się zachowywać w podobny sposób.

To tym prostsze, iż na uprawianie sportu wcale nie trzeba poświęcać długich godzin - wystarczy dosłownie 30 minut wspólnej rowerowej przejażdżki po osiedlowym parku. Co ważne, organizm (również najmłodszych!) szybko przyzwyczaja się do regularnego wysiłku. Jeśli któregoś dnia zapomnimy o codziennej aktywności - przypomni nam o tym nasza pociecha.

Do akcji Zdrowo i Sportowo dołączyć może każda placówka edukacyjna w Polsce. Co ważne, nie wymaga to przesyłania żadnej dokumentacji i jest w pełni darmowe. Wystarczy się zarejestrować i wyznaczyć osobę do kontaktu. Uczestnicy akcji mogą liczyć na ufundowane przez sponsorów i partnerów akcji nagrody oraz na zróżnicowane materiały edukacyjne dotyczące sportu, zdrowia, higieny czy diety.

Niższa waga, większa pewność siebie, dobry humor, dodatkowy zastrzyk energii... Aktywność fizyczna po prostu się opłaca. Warto do niej namawiać już od najmłodszych lat.

[1] https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1412376%2Cpolskie-dzieci-tyja-najszybciej-w-europie.html

[2] https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/aktywnosc-fizyczna-w-walce-z-cukrzyca-i-otyloscia-sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,577.html

Prezentacja partnera