Dziecko, które po komunii nie chodzi już do kościoła, nie musi oddawać pieniędzy i prezentów, które otrzymało. Teraz należą one już tylko do niego, a rodzice zobowiązani są do sprawowania zarządu nad nimi do czasu osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. W początkowej fazie życia duchowego dziecka, to także tylko od nich zależy, czy będzie ono chodzić do kościoła i pozostanie we wspólnocie czy oddali się od niej.