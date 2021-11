Dzień Buraka 2021. Kto nie powinien ich jeść?

Buraki. Dlaczego warto je jeść?

Burak w różnej postaci jest uważany za jedno z najzdrowszych warzyw, które znajdują zastosowywanie w polskiej kuchni. Nic zresztą dziwnego, w końcu ma mnóstwo cennych składników mineralnych i, dzięki temu może przyczynić się do poprawy stanu naszego organizmu .



Jest m.in. źródłem sporej dawki folianów czy potasu, dzięki czemu wspiera układ nerwowy i pomaga utrzymać odpowiednie ciśnienie krwi. Zawiera też miedź, cynk i kobalt.



Często zaleca się go anemikom lub osobom z niedokrwistością. Powodem jest to, że wykazuje właściwości krwiotwórcze i poprawia krążenie.

Poza tym przyspiesza przemianę materii i pomagają pozbyć się problemu zaparć.



Dzień buraka 2021. Kto powinien ich unikać?

Zdjęcie Burak zawiera m.in. witaminę B1, dzięki czemu może pozytywnie wpływa na układ krwionośny / 123RF/PICSEL

Pomimo ogromnej ilości zalet, częste jedzenie buraków ma również swoje wady. W Dzień Buraka 2021, który wypada 24 listopada, warto jest przynajmniej o nich wspomnieć.

Od tych roślin z daleka powinny trzymać się osoby, które zmagają się z cukrzycą, bo, pomimo tego, że buraki same w sobie nie są kaloryczne, po ugotowaniu ich indeks glikemiczny bardzo wzrasta — z około 30 do nawet 65!

Ludzie, którzy mają takie problemy, powinni więc postawić raczej na surówkę z surowych warzyw, albo na sok ze świeżo wyciskanych surowych czerwonych buraków.

