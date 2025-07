Owoce i warzywa w dużych sieciach handlowych często pokonują długą drogę od plantacji do półki sklepowej. Podczas transportu i magazynowania tracą jędrność. Dość powszechnym zjawiskiem jest również fakt, że owoce oraz warzywa są zbierane, gdy osiągną pełną dojrzałość. Przez to w teorii prezentują się i smakują lepiej, ale jednocześnie traci na tym ich trwałość i skraca się okres przydatności do spożycia.