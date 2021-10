Dziennikarka przełamuje wizerunek idealnego Instagrama. Hit sieci!

Wizerunek pięknych ciał w mediach społecznościowych

Pojawiające się w mediach społecznościowych ujęcia idealnego ciała mogą prowadzić do spadku samooceny wśród młodych ludzi. Wszystko przez to, że wiele zdjęć przed opublikowaniem zostaje poddanych obróbce lub są zrobione z takiej perspektywy, która pozwoli ukryć mankamenty figury.



Publikowane zdjęcia, które zostały poddane retuszowi, prowadzą do tworzenia w oczach odbiorców wyidealizowanego świata. Wizerunek idealnych ciał to powód do porównywania się z innymi i pierwszy krok do braku samoakceptacji.



Instagram Post

Dziennikarka przełamuje wizerunek idealnego Instagrama

Idealnemu Instagramowi, retuszowi i kreowaniu wizerunku perfekcyjnego ciała sprzeciwiła się dziennikarka Danae Mercer. Jej instagramowy profil śledzi 2,3 mln osób i to właśnie tam pokazuje, że każde ciało ma pewne niedoskonałości. Influencerka uświadamia inne kobiety i próbuje przekonać, by nie porównywały swoich ciał do tych, które widzą w sieci.

Instagram Post

Danae Mercer publikuje zdjęcia swojego ciała. Pokazuje, jak wygląda w rzeczywistości i gdy odpowiednio zapozuje. Zależy jej na tym, by pokazać innym, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, nie zawsze jest prawdziwe.



Instagram Post

Instagram Post

