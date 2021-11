Dziwny znak na polskich monetach. Zauważyliście to?

Kiedy trzymamy w dłoni bilon, najpewniej właśnie używamy go do tego, by za coś zapłacić. Można ewentualnie się nim bawić albo rzucać nim w ramach słynnego losowania.

Ale chyba mało kto przygląda się monetom w celu dostrzeżenia maleńkich, ukrytych oznaczeń.

Jeśli jednak podejmiecie się tego ostatniego z polskim złotym, możecie dojrzeć przy szponach orzełka maleńki znak.

Ten tajemniczy element to znak menniczy, symbol Mennicy Polskiej, kiedyś noszącej nazwę Mennica Warszawska. Właśnie od tej drugiej wzięły się literki M i W, które połączone ze sobą, tworzą podpis miejsca, w którym wybita została moneta.

Zdjęcie Znak menniczy wybijany jest przy szponach orzełka / Wuhazet - Henryk Żychowski / Wikimedia

Tradycja wybijania znaków menniczych, oznaczających producenta albo miejsce produkcji monet, sięga Cesarstwa Rzymskiego.

Świadczą one nie tylko o pochodzeniu pieniądza, ale są także certyfikatem wykonania go z zachowaniem wszelkich standardów, odpowiednich dla danej jednostki.

Zdjęcie Na polskich złotych znajduje się znak złożony z liter M i W, oznaczających Mennicę Polskę (kiedyś Warszawską) / Wuhazet - Henryk Żychowski / Wikimedia

W przypadku polskiego złotego tą jednostką jest właśnie Mennica Polska, której dawna nazwa, Mennica Warszawska, uwieczniona jest na każdej monecie.

Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Pomimo powszechnemu przekonaniu awersem polskie monety nie jest ta z nominałem, a właśnie ta z orzełkiem. Teraz możecie opowiedzieć o tym znajomym.

