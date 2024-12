Abonament RTV - kto musi go płacić i jakie są kary?

Każda osoba, która zarejestrowała odbiornik radiowy lub telewizyjny, ma obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego . Miesięczna opłata wynosi obecnie 27,30 zł za telewizor lub zestaw telewizor i radio, a 8,70 zł za sam odbiornik radiowy. Należność należy uregulować do 25. dnia każdego miesiąca.

Nieuregulowanie opłaty w terminie skutkuje nałożeniem kary finansowej . Egzekucję zaległości przeprowadza Poczta Polska, a procedura rozpoczyna się od wysłania wezwania do zapłaty. Na uregulowanie długu dłużnik ma siedem dni. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, sprawa trafia do urzędu skarbowego. Urzędnicy mają wówczas prawo zająć część wynagrodzenia, nadpłatę podatku lub emeryturę.

Warto podkreślić, że kontroler Poczty Polskiej nie ma prawa wejść do mieszkania użytkownika bez jego zgody. Oznacza to, że właściciele niezarejestrowanych odbiorników mogą uniknąć kontroli, jednak konsekwencje braku rejestracji w przypadku wykrycia urządzeń pozostają dotkliwe.

Nie wszyscy emeryci są zobowiązani do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Prawo przewiduje zwolnienia dla seniorów spełniających określone kryteria , nawet jeśli posiadają zarejestrowane odbiorniki. Z opłat zwolnione są osoby:

Dla wielu seniorów jest to istotne odciążenie finansowe, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia. Niemniej, osoby niespełniające tych warunków muszą pamiętać o terminowym uiszczaniu opłat, aby uniknąć kłopotów prawnych i finansowych.

Przyszłość abonamentu radiowo-telewizyjnego w Polsce stoi pod znakiem zapytania. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKDiN) przedstawiło koncepcję wdrożenia Europejskiego Aktu o Wolności Mediów, który zakłada zniesienie obowiązku opłacania abonamentu. Dokument, będący częścią prekonsultacji trwających do września 2024 roku, zawiera propozycję uchylenia ustawy o opłatach abonamentowych.

Jeśli nowe prawo zostanie przyjęte, gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do opłacania abonamentu przestaną być obciążone tym obowiązkiem. To rozwiązanie miałoby na celu dostosowanie polskiego systemu medialnego do standardów europejskich oraz złagodzenie obciążeń finansowych dla obywateli.