Warzywa na czele podwyżek. To właśnie one najbardziej podrożały

Według analizy UCE RESEARCH i Uniwersytetu WSB Merito kategorią produktów, która odnotowała największy wzrost w listopadzie, są warzywa, które podrożały o 16,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.



Dr Agnieszka Gawlik z Uniwersytetu WSB Merito, cytowana przez "Fakt" wyjaśnia, że za tak znaczną podwyżkę odpowiadają przede wszystkim kończące się zbiory sezonowe, a także rosnące koszty przechowywania i transportu. Większość warzyw dostępnych w sklepach pochodzi obecnie z chłodni, magazynów lub importu. Dodatkowo trudne warunki pogodowe wpłynęły na niższe plony w 2023 roku, co także przyczyniło się do ograniczenia podaży i wzrostu cen.



Podwyżki dotknęły również inne grupy produktów. Artykuły tłuszczowe, takie jak masło, margaryna czy oleje, zdrożały średnio o 10,4 proc., zajmując drugie miejsce na liście najdroższych produktów. Trzecią pozycję zajęły słodycze i desery, których ceny wzrosły o 10,2 proc. Nabiał (8,1 proc.) oraz owoce (7,4 proc.) zamknęły pierwszą piątkę kategorii z najwyższymi podwyżkami.