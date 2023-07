W niedzielę, 16 lipca, odbyła się 34 finałowa gala konkursu Miss Polski 2023. Na scenie amfiteatru w Nowym Sączu zaprezentowały się 32 finalistki (po dwie reprezentantki każdego z województw), które ubiegały się o koronę i tytuł Najpiękniejszej Polki.

Tytuł i koronę Miss Polski 2023 zdobyła Angelika Jurkowianiec, tytuł 1. Wicemiss Polski 2023 została Julia Marcinkowska ze Ślesina, 2. Wicemiss Polski 2023 została Dominika Staniaszek z Warszawy, a tytuł 3. Wicemiss Polski 2023trafił do Patrycji Jarockiej z Białej Podlaskiej. 4. Wicemiss Polski 2023 została zaś Martyna Rurańska z Wrocławia.

Galę poprowadzili Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Ilona Krawczyńska. W tym roku finalistki oceniał panel ekspertów, w skład, którego weszli m.in. Izabela Janachowska, Ewa Wachowicz, Marcelina Zawadzka, Elżbieta Sawerska - Miss Polski 2004, Aleksandra Klepaczka - Miss Polski 2022 i Katarzyna Krzeszowska - Miss Polski 2012.

Gwiazdami, które uświetniły galę Miss Polski 2023 były: znana i lubiana wokalistka Kasia Moś, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023 - Blanka, zwycięzca 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi znajomo" Oskar Cyms oraz Filip Lato - laureat dziewiątej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Ewa Wachowicz wręczała jedną z koron dla wicemiss. Pod filmem, jaki zamieściła na Instagramie posypały się komplementy.

Trzeba przyznać, że Wachowicz błyszczała na scenie równie mocno jak jej młodsze koleżanki. Wspomnienia z czasów, kiedy to ona nosiła koronę miss wróciły i nikt do dziś nie ma wątpliwości, że na nią zasługiwała i zasługuje dziś.

Biała suknia wyszywana cekinami doskonale podkreślała atuty gwiazdy. Figlarnie opuszczona na jedno ramię, rozcięta nietypowo, za to gustownie i skrojona idealnie do figury Wachowicz - to się po prostu nie mogło nie udać.

Przypomnijmy, Ewa Wachowicz swoją drogę do korony miss rozpoczęła w 1991 r. Wzięła wtedy udział w wyborach Najmilszej studentki Akademii Rolniczej w Krakowie. Rok później tytuł był jej. Prezydent miasta Miasta Krakowa wręczył jej wtedy klucze do miasta. Kolejny konkurs piękności to wybory Miss Małopolski, które oczywiście wygrała i tym samym awansowała do finału wyborów Miss Polonia. Wygrała je, dzięki czemu reprezentowała Polskę w wyborach Miss World. Nie wygrała, ale była w czołówce - otrzymała tytuł III wicemiss świata.

Biel była zdecydowanie kolorem tej imprezy. W sukniach tego koloru wystąpiła też inna była miss i prezenterka Polsatu Marcelina Zawadzka. Modelka i prezenterka postawiła na kreację wyszywaną cekinami i drugą, dwuczęściową z topem w stylu hiszpańskim.

