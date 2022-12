Fajerwerki wcale nie krzywdzą zwierząt?

Te dane może i mogłyby być faktycznie dowodem na to, że sylwester z fajerwerkami nie krzywdzi zwierząt. Jednak tak nie jest z kilku powodów. Jakich? Czworonogi na ogół nie są odnajdywane następnego dnia po zaginięciu i nie są od razu zawożone do schronisk. Zdarza się, że odnajdywane są dopiero po dwóch czy trzech tygodniach. Poza tym tak naprawdę niewiele psów i kotów uciekających opiekunom przed wybuchami petard trafia do zwykle bardzo już przepełnionych schronisk. Jest cała masa mniejszych lokalnych przytulisk dla zwierząt, fundacji czy domów tymczasowych, które zabezpieczają takiego przerażonego zwierzaka i pomagają odnaleźć mu jego opiekuna. Bardzo częstą praktyką w takich sytuacjach jest zabezpieczanie tych odnalezionych zwierząt w swoich domostwach przez osoby prywatne, które następnie wrzucają informacje o "znalezisku" na media społecznościowe, grupy tematyczne na Facebooku albo platformy z ogłoszeniami. Tak naprawdę to są miejsca, które warto obserwować, by przekonać się o skali tragedii tych bezbronnych i skrzywdzonych istot. Tak, skrzywdzonych również, bo liczba wypadków, jakie się wtedy zwierzętom przytrafiają jest ogromna.

Z jednym argumentem zbijających fortunę firm produkujących fajerwerki w okresie około sylwestrowym zgadzam się w stu procentach. Skala problemu byłaby trochę mniejsza, gdyby opiekunowie zwierzaków wykazywali się odpowiedzialnością za nie i umieli je dobrze zabezpieczyć przed taką sytuacją. Jednak problemu nie byłoby wcale, gdyby ludzie z szacunku dla zwierząt, tych dzikich również, po prostu zrezygnowali z tej niepotrzebnej nikomu praktyki. Nie ilość fajerwerków wystrzeliwanych pod domami czyni nas wielkimi ludźmi a empatia, jaką jesteśmy w stanie wykazać się wobec bezbronnych istot i szacunkiem dla nich.

Z naszą pomocą możesz kolejny raz pomóc pokrzywdzonym czworonogom!

X edycja naszej akcji "Burek sam nie poprosi o pomoc" ma na celu wesprzeć schroniska, przytuliska z całej Polski i fundacje w wykarmieniu porzuconych lub odnalezionych psów, których serca złamał człowiek. Posklejać tych wszystkich serc nie jesteśmy w stanie, ale możemy zadbać o to, by psie brzuszki były pełne tej zimy. Pomożecie nam kolejny raz?

Jak możesz pomóc akcji?

Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej schroniskach, przytuliskach i fundacjach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki tobie nie jeden przysłowiowy Burek otrzyma michę pełną karmy!

