10 najtrwalszych kwiatów do wazonu. Ranking ekspertów

Natalia Jabłońska

Świeże kwiaty w wazonie to najprostszy sposób na ożywienie wnętrza, ale często ich piękno mija zbyt szybko. Aby sprawdzić, które gatunki radzą sobie najlepiej po ścięciu, przepytano 20 ekspertów. Na tej podstawie powstała lista najtrwalszych roślin - niektóre potrafią cieszyć oczy nawet przez ponad miesiąc.

Najtrwalsze kwiaty cięte

Australijska firma zajmująca się dostawą kwiatów Floraly postanowiła sprawdzić, które gatunki kwiatów najdłużej przetrwają po ścięciu. W tym celu stworzono ankietę, w której wypowiedziało się 20 florystów. Na podstawie przeprowadzonego badania powstała lista najdłużej utrzymujących się w wazonie gatunków. Przy okazji specjaliści radzili też, w jakich okolicznościach najlepiej ścinać kwiaty, gdzie je ustawiać (od jakich miejsc stronić) i jak je pielęgnować, by jak najdłużej cieszyły oko w bukiecie.

Jakie kwiaty najdłużej utrzymają się w wazonie?

1. Anturium (Anthurium) - absolutny rekordzista, który w wazonie utrzymuje się nawet do 42 dni. Choć nie każdemu odpowiada jego charakterystyczny wygląd, trudno znaleźć bardziej wytrzymały kwiat.

2. Chryzantema (Chrysanthemum) - symbol jesieni, w Polsce kojarzona jest mocno z cmentarzami. Tymczasem w bukiecie w warunkach domowych wytrzymuje do 28 dni.

3. Cynia (Zinnia) - delikatna, a jednocześnie zaskakująco trwała - do 26 dni. Ważne jednak, by ścinać ją, gdy jest w pełni rozwinięta, bo pąki już się nie otworzą.

4. Leucadendron (Leucadendron) - egzotyczny akcent w bukietach, utrzymuje się średnio 26 dni. Kwiat można ściąć jeszcze w pąku, z czasem otworzy się, dodając aranżacjom dynamiki.

5. Wilczomlecz nadobny (Euphorbia pulcherrima) - w Polsce znany przede wszystkim jako Gwiazda Betlejemska. Choć wygląda subtelnie, potrafi wytrwać aż 25 dni. Warto pamiętać, że kwiaty te podążają za światłem i są toksyczne dla zwierząt domowych.

6. Czosnek ozdobny (Allium) - to roślina nie tylko dekoracyjna, ale i bardzo trwała - w wazonie może przetrwać do 21 dni. Najczęściej spotykane są odmiany fioletowe i białe, przyciągające uwagę kulistymi kwiatostanami.

7. Gerbera (Gerbera) - kolorowe i pogodne kwiaty, które w odpowiednich warunkach wytrwają 21 dni. Lubią światło, ale nie znoszą niskich temperatur.

8. Orchidea (Orchidaceae) - egzotyczna elegancja na 21 dni. Delikatne płatki są wrażliwe na etylen, dlatego nie należy trzymać ich obok owoców.

9. Dziurawiec (Hypericum) - bywa wykorzystywany jako dodatek w bukietach, sam potrafi przetrwać w wazonie 18 dni. Jego ozdobne jagody pięknie uzupełniają aranżacje.

10. Lewkonia (Matthiola) - potrafi cieszyć wzrok przez 18 dni. Ścinana jeszcze w pąku, rozkwita stopniowo, wnosząc świeżość i dynamikę.

Na dalszych miejscach znalazły się między innymi: eustoma (17 dni), frezja (16 dni), alstroemeria (14 dni) i strelicja (14 dni).

Odpowiednia pielęgnacja 

Dzięki tym roślinom bukiety mogą cieszyć nawet przez kilka tygodni. Warto jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie ma także odpowiednia pielęgnacja - czysta woda, regularne przycinanie łodyg i unikanie przechłodzenia to proste triki, które przedłużą życie każdej aranżacji.

