Najtrwalsze kwiaty cięte

Australijska firma zajmująca się dostawą kwiatów Floraly postanowiła sprawdzić, które gatunki kwiatów najdłużej przetrwają po ścięciu. W tym celu stworzono ankietę, w której wypowiedziało się 20 florystów. Na podstawie przeprowadzonego badania powstała lista najdłużej utrzymujących się w wazonie gatunków. Przy okazji specjaliści radzili też, w jakich okolicznościach najlepiej ścinać kwiaty, gdzie je ustawiać (od jakich miejsc stronić) i jak je pielęgnować, by jak najdłużej cieszyły oko w bukiecie.

Jakie kwiaty najdłużej utrzymają się w wazonie?

1. Anturium (Anthurium) - absolutny rekordzista, który w wazonie utrzymuje się nawet do 42 dni. Choć nie każdemu odpowiada jego charakterystyczny wygląd, trudno znaleźć bardziej wytrzymały kwiat.

Anturium to trwały kwiat do bukietów 123RF/PICSEL

2. Chryzantema (Chrysanthemum) - symbol jesieni, w Polsce kojarzona jest mocno z cmentarzami. Tymczasem w bukiecie w warunkach domowych wytrzymuje do 28 dni.

Chryzantemy można ścinać do wazonów 123RF/PICSEL

3. Cynia (Zinnia) - delikatna, a jednocześnie zaskakująco trwała - do 26 dni. Ważne jednak, by ścinać ją, gdy jest w pełni rozwinięta, bo pąki już się nie otworzą.

Cynie to pewniak ogrodowy i trwały kwiat bukietowy 123RF/PICSEL

4. Leucadendron (Leucadendron) - egzotyczny akcent w bukietach, utrzymuje się średnio 26 dni. Kwiat można ściąć jeszcze w pąku, z czasem otworzy się, dodając aranżacjom dynamiki.

Leucadendron to jeden z najtrwalszych kwiatów ciętych tommeaker 123RF/PICSEL

5. Wilczomlecz nadobny (Euphorbia pulcherrima) - w Polsce znany przede wszystkim jako Gwiazda Betlejemska. Choć wygląda subtelnie, potrafi wytrwać aż 25 dni. Warto pamiętać, że kwiaty te podążają za światłem i są toksyczne dla zwierząt domowych.

Gwiazda betlejemska w grudniu gości w wielu domach. 123RF/PICSEL

6. Czosnek ozdobny (Allium) - to roślina nie tylko dekoracyjna, ale i bardzo trwała - w wazonie może przetrwać do 21 dni. Najczęściej spotykane są odmiany fioletowe i białe, przyciągające uwagę kulistymi kwiatostanami.

Czosnek ozdobny sprawdza się nie tylko w ogrodzie, ale także w bukietach Pixabay.com

7. Gerbera (Gerbera) - kolorowe i pogodne kwiaty, które w odpowiednich warunkach wytrwają 21 dni. Lubią światło, ale nie znoszą niskich temperatur.

Gerbera 123RF/PICSEL

8. Orchidea (Orchidaceae) - egzotyczna elegancja na 21 dni. Delikatne płatki są wrażliwe na etylen, dlatego nie należy trzymać ich obok owoców.

Orchidee 123RF/PICSEL

9. Dziurawiec (Hypericum) - bywa wykorzystywany jako dodatek w bukietach, sam potrafi przetrwać w wazonie 18 dni. Jego ozdobne jagody pięknie uzupełniają aranżacje.

Dziurawiec ozdobny (Hypericum × inodorum) 123RF/PICSEL

10. Lewkonia (Matthiola) - potrafi cieszyć wzrok przez 18 dni. Ścinana jeszcze w pąku, rozkwita stopniowo, wnosząc świeżość i dynamikę.

Lewkonia letnia to królowa rabat i trwały kwiat do wazonu 123RF/PICSEL

Na dalszych miejscach znalazły się między innymi: eustoma (17 dni), frezja (16 dni), alstroemeria (14 dni) i strelicja (14 dni).

Odpowiednia pielęgnacja

Dzięki tym roślinom bukiety mogą cieszyć nawet przez kilka tygodni. Warto jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie ma także odpowiednia pielęgnacja - czysta woda, regularne przycinanie łodyg i unikanie przechłodzenia to proste triki, które przedłużą życie każdej aranżacji.

