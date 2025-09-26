Spis treści: Dlaczego pleśń pojawia się w narożnikach okien? Skutki obecności pleśni w domu Jak skutecznie usunąć pleśń z narożników okna? Jak zapobiegać powstawaniu pleśni na oknach?

Dlaczego pleśń pojawia się w narożnikach okien?

Pleśń jest potoczną nazwą grzybów, które rozwijają się w wilgotnym środowisku. W okresie grzewczym często można je zauważyć w narożnikach okien, gdzie skrapla się woda w wyniki kondensacji pary wodnej. Nasycone wodą powietrze przy zetknięciu z zimną powierzchnią skrapla się i powoduje osadzanie się wody na powierzchni. Zimą okna są najzimniejszym miejscem w pomieszczeniu, dlatego to właśnie tam pojawia się wilgoć. Ponadto narożniki okien są słabo wentylowane, szczególnie przy szczelnych plastikowych framugach, co powoduje zaleganie wody i rozwój pleśni.

Do przyczyn pleśni w narożnikach okien można więc zaliczyć:

zwiększoną wilgotność powietrza w pomieszczeniu;

złą wentylację;

błędy w montażu okien, które powodują szczeliny i przedostawanie się wilgoci z zewnątrz;

błędy w ocieplaniu budynku, mostki cieplne, które zmniejszają efektywność ogrzewania budynku i zwiększenie wilgotności powietrza.

Choć rozwój pleśni w narożnikach okien jest powszechnym problemem w okresie grzewczym, nie należy go bagatelizować.

Skutki obecności pleśni w domu

Okna z zapleśniałymi narożnikami nie należą do najprzyjemniejszych widoków. Obecność pleśni w tym miejscu niepodważalnie wpływa na estetykę wnętrza. Jednak nie to jest najgorsze.

Grzyby pleśniowe wytwarzają mykotoksyny, które przenoszą się wraz z zarodnikami grzybów. Toksyny te mogą powodować poważne problemy zdrowotne w tym reakcje alergiczne, choroby układu oddechowego np. astmę, zawroty głowy. Przy dłuższej ekspozycji może dojść do zatrucia mykotoksynami przez drogi oddechowe o bardzo poważnych konsekwencjach prowadzących nawet do wystąpienia chorób przewlekłych takich jak choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne czy nowotwory.

Grzyb na oknach wpływa także na kondycję materiałów budowlanych i elementów stolarki okiennej, prowadząc do ich szybszego zużycia.

Jak się pozbyć pleśni na oknach? Domowe sposoby na pleśń 123RF/PICSEL

Jak skutecznie usunąć pleśń z narożników okna?

Usuwanie pleśni z narożników okien można podzielić na trzy etapy:

czyszczenie,

dezynfekcja,

osuszanie.

Pierwszym etapem jest czyszczenie, czyli usuwanie widocznych wykwitów pleśni z framugi okiennej. Najlepiej użyć do tego miękkich szczotek, odpowiednio wyprofilowanych, aby można było dostać się do najmniejszych szczelin. Pomocna może być np. miękka szczoteczka do zębów.

Drugim etapem jest dezynfekcja. Samo czyszczenie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich zarodników grzybów, które wnikają głębiej w szczeliny i np. miękkie elementy okien jak uszczelki. Pozostawienie ich na oknach szybko spowoduje ponowne wystąpienie pleśni. Do dezynfekcji można użyć specjalistycznych preparatów grzybobójczych. Zawarte w nich związki są jednak tak silne, że wymagają długiego wietrzenia pomieszczenia po ich zastosowaniu. Mogą spowodować także zawroty głowy.

Skuteczne w dezynfekcji mogą okazać się domowe sposoby na pleśń na oknach wykorzystujące łatwo dostępne produkty takie jak:

woda utleniona,

ocet,

olejek z drzewa herbacianego.

Wszystkie te produkty mają działanie dezynfekujące, antygrzybiczne, dzięki czemu pozbędziesz się niewidocznych zarodników grzybów.

Trzecim etapem jest dobre osuszenie zdezynfekowanej powierzchni. Możesz to zrobić za pomocą suchych ręczników czy suszarki do włosów.

Jak zapobiegać powstawaniu pleśni na oknach?

Problem pleśni w narożnikach okien często wraca. Z tego powodu warto znać sposoby na zapobieganie powstawania pleśni. Jej wykwity na oknach zmniejszysz:

poprawiając wentylację pomieszczenia , np. przez montaż wywietrzników okiennych;

redukując wilgotność powietrza . Podczas gotowania, prasowania, suszenia otwórz okna. Możesz również zastosować pochłaniacze wilgoci;

regularnie czyszcząc okna . W ten sposób zmniejszasz ilość zarodników i negatywne skutki zapleśniałych okien;

wietrząc pomieszczenia. Codziennie rano, po nocy warto przewietrzyć pokój, aby usunąć z niego wilgoć, a także osuszyć miejsca, w których już skondensowała się para wodna.

Przed nastaniem sezonu grzewczego warto także sprawdzić stan ocieplenia budynku i występowania ewentualnych mostków cieplnych. Ich usunięcie może skutecznie pomóc w pozbyciu się problemu pleśni na oknach.

