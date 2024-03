Fajrant, maluch, badylarz i juma. Znasz te określenia rodem z PRL?

PRL niesie ze sobą wiele skojarzeń, również tych związanych z językiem. Z dzisiejszej perspektywy wiele słów wydaje się specyficzne, ale część weszła na stałe do języka polskiego i posługujemy się nimi do dziś. Cinkciarz, badylarz, prywaciarz, saturator, cepeeny i pegieery to tylko kilka z przykładów słownika z czasów PRL-u. Jak dobrze pamiętasz tamte czasy? Sprawdź się w naszym quizie o zwrotach i określeniach z czasów PRL!