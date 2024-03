W tym tygodniu będziesz uczył się na własnych błędach. W pracy na etacie szef ograniczy twoją swobodę działania, co ci się bardzo nie spodoba, bo będziesz miał wrażenie, że na twoje barki spadł dodatkowy ciężar w postaci tłumaczenia ze wszystkiego, co robisz. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą postępować bardzo rozważnie, aby wszystkie usługi zrealizować przed końcem tygodnia. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podejmą się wakatu, z którego szybko zrezygnują. W sprawach finansowych źle, bo wydatki świąteczne pochłoną twoje oszczędności, które miały być przeznaczone na majowy wypad w góry.

Marcowa aura zachęci cię do cieszenia się życiem i nie porywania się teraz na zbyt ambitne przedsięwzięcia. W pracy na etacie rób tylko to, co do ciebie należy, bo i tak wszystkiego nie zrealizujesz na czas. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą chętnie powierzą rozwój firmy specjaliście. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia przekonają do siebie potencjalnego pracodawcę, o ile zjawią się na rozmowie kwalifikacyjnej zgodnie z ustaleniami. W sprawach finansowych będziesz rozrzutny na zakupach, czego szybko pożałujesz, jak tylko zajrzysz na konto.