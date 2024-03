Przebadano jabłka z Lidla i Biedronki

Pracownicy Fundacji Pro-Test wybrali się na zakupy do dwóch, popularnych dyskontów - Lidla i Biedronki, gdzie zaopatrzyli się w jabłka ligol pochodzące z Polski. Następnie odpowiednio zabezpieczone owoce, by pestycydy nie przenosiły się z produktu na produkt, przewieziono do akredytowanego laboratorium.

"W akredytowanym laboratorium sprawdziliśmy w nich zawartość aż 549 pestycydów. Co się okazało? W jabłkach z Lidla było ponad dwa razy więcej różnych pestycydów niż w jabłkach z Biedronki. Dodatkowo każdego z wykrytych związków chemicznych w jabłkach kupionych w Lidlu było więcej - czasem nawet wielokrotnie - niż tych samych pestycydów w jabłkach, które kupiliśmy w Biedronce" - czytamy na stronie pro-test.pl.

Fundacja zaznacza przy tym, że wykryte w jabłkach pestycydy, spełniają obowiązujące normy. Jednak autorzy testu uważają, że liczba wykrytych pestycydów w jabłkach z Lidla jest duża.

"Zwykle w badaniach jabłek wykrywa się od około czterech do sześciu różnych substancji" - twierdzi Fundacja Pro-Test.

Wykryte w jabłkach pestycydy spełniają obowiązujące normy 123RF/PICSEL

Lidl reaguje na wyniki testu

Interia zwróciła się do biura prasowego Lidla z prośbą o komentarz do testu przeprowadzonego przez fundację. Przedstawiciele sieci sklepów Lidl poinformowali nas, że firma rocznie przeprowadza ok. 9500 badań jakościowych produktów spożywczych w niezależnych, akredytowanych laboratoriach badawczych. Ponadto jakość produktów kontrolowana jest na każdym etapie łańcucha dostaw.

- W każdym pojedynczym badaniu analizujemy minimalnie 730 pestycydów, a w 2023 roku dla samych jabłek przeprowadziliśmy dobrowolnie ok. 870 badań. Poza tym od 2 lat prowadzimy monitoring ok. 200 substancji strategicznych - poinformowało nas biuro prasowe Lidla.

Lidl rocznie przeprowadza ok. 9500 badań jakościowych produktów spożywczych w niezależnych, akredytowanych laboratoriach badawczych 123RF/PICSEL

- Nawiązując do wspomnianych badań jabłek, chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie wykryte poziomy pozostałości pestycydów mieszczą się w limitach prawnych, a nawet nie przekraczają 1/3 dopuszczalnych limitów prawnych regulowanych przez Rozporządzenie (WE) NR 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ws. najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni - czytamy w wiadomości przesłanej do naszej redakcji przez Lidl Polska.

Robert Czerwik: Jestem złym dzieckiem polskiej mody INTERIA.PL