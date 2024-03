Jednym wystarczy 10 sekund, inni potrzebują znacznie więcej czasu, aby dostrzec na obrazku inną cyfrę niż 7. Fakt, zadanie nie należy do najłatwiejszych, ale dobra koncentracja i sprawdzona metoda, to podstawa, aby móc je zrealizować. Dlatego skup się, zamknij na chwilę oczy i spójrz jeszcze raz na planszę. Znajduje się na niej 253 cyfry. Większość to siódemki. A ty musisz wyodrębnić tylko dwójki. Gotowy? Pamiętaj, liczy się też czas - jeśli uda ci się w 10 sekund, spokojnie możesz nazwać się mistrzem!