Dobrze dobrana fryzura z grzywką nie tylko dodaje lekkości i młodzieńczego uroku, ale również potrafi skutecznie ukryć pojawiające się na czole zmarszczki. Nie dziwi więc, że coraz częściej decydują się na nią dojrzałe kobiety.

Fryzury z grzywką 2022

Grzywka umiejętnie ukrywa mankamenty twarzy i uwidacznia jej zalety - wyszczupla okrągłą buzię, łagodzi ostrość kwadratowej lub trójkątnej twarzy, a dodatkowo optycznie skraca wysokie czoło. Sprawia to, że od lat nie wychodzi z mody.

Obecnie największą popularnością cieszą się lekkie, młodzieńcze grzywki. Są one nieco dłuższe, dzięki czemu swobodnie opadają na boki. Można je dopasować do wielu rodzajów uczesania - dobrze prezentują się przy rozpuszczonych włosach, końskim ogonie oraz różnorodnych upięciach. Pozwala to na stworzenie zarówno codziennego, niezobowiązującego looku, jak i eleganckiej fryzury na większe okazje.

Półkrótkie fryzury z grzywką

Krótkie włosy i grzywka to ponadczasowe połączenie. W tym roku wciąż modny jest bob z gęstą, gładką grzywką sięgającą niemal do linii brwi. Jest to idealna fryzura dla kobiet posiadających proste włosy. Wygląda bardzo elegancko i stylowo. Dodatkowo bardzo skutecznie ukrywa zmarszczki poprzeczne czoła, co sprawia, że chętnie wybierają ją panie w wieku 40+ oraz 50+.

Zdjęcie Bob z gładką, gęstą grzywką to uniwersalna fryzura dla kobiet w każdym wieku. Prezentuje się efektownie i bardzo elegancko / 123RF/PICSEL

Kolejną propozycją na odmładzającą półkrótką fryzurę jest grzywka francuska, czyli krótka, lecz opadająca na boki. Pasuje do włosów każdej długości - również krótkich i półkrótkich. Jej miłośniczką była m.in. Brigitte Bardot, od lat chętnie wybierają ja również inne gwiazdy. Sprawdza się w przypadku kobiet posiadających proste i gładkie, ale również lekko falowane włosy.

Półdługie fryzury z grzywką

Wśród modnych fryzur z grzywką 2022 nie może zabraknąć propozycji dla posiadaczek długich włosów. Tutaj niekwestionowanym hitem jest wispy bangs, czyli lekka, niezbyt gęsta grzywka swobodnie opadająca na czoło i boki twarzy. Prezentuje się niezwykle dziewczęco i romantycznie, dodaje fryzurze lekkości, a twarzy odejmuje lat. Pasuje do włosów każdego koloru - z taką grzywką świetnie wyglądają zarówno blondynki, jak i szatynki czy brunetki. Sprawdzi się również na cienkich włosach, dodając im objętości. Przykładem na to, że świetnie wyglądają w nich dojrzałe kobiety, jest np. nosząca wispy bangs Aneta Kręglicka.

Ciekawą propozycją dla odważnych, lubiących się wyróżniać pań jest grzywka asymetryczna. Na taką fryzurę powinny się jednak decydować osoby posiadające grubsze i raczej gładkie włosy.

Fryzury z grzywką dla 40- latki

Odpowiedni dobór fryzury ma niezwykle znaczenie nie tylko dla naszego wyglądu, ale również samopoczucia. Profesjonalny stylista dobierze ją do kształtu twarzy, rodzaju włosów oraz naszego stylu.

Wymieniając najlepsze odmładzające fryzury dla kobiet, nie sposób ominąć fryzury z grzywką.

Lekkie, opadające na boki i łagodzące rysy twarzy grzywki nosi wiele gwiazd, np. Angelina Joli, Jennifer Garner, Reese Witherspoon czy Renee Zellweger. Wśród polskich gwiazd fankami fryzury z grzywką są m.in. Grażyna Wolszczak czy Agnieszka Dygant. Wszystkie wyglądają niezwykle modnie, świeżo i zalotnie, mimo że dawno skończyły 40 lat.

