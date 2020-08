Gadające koty

Mówi się, że mają dziewięć żyć, chodzą własnymi drogami i zawsze spadają na cztery łapy. Okazuje się, że skrywają przed nami jeszcze jedną wielką tajemnicę.

Zdjęcie Badanie przeprowadzone przez brytyjskich naukowców pokazało, że 82 proc. kobiet woli mężczyzn, którzy mają kota /123RF/PICSEL

Jak głosi popularny żart, gdyby kot potrafił esemesować, to i tak by tego nie robił. Być może tak samo jest z mówieniem. Oto mały ranking gadających futrzaków.



1. Kot, który skarży się na swój los



Ten maluszek jest bardzo zaradny. Niedobra kocia mama urządziła mu kąpiel, czego koty nienawidzą. Rozgarnięty zwierzak skarży się: " Jest mi zimno, jest mi zimno, Mari, nie!"

2. Kot, który podstępnie myszkuje po domu



Uroczy kociak wpadł w poważne tarapaty. Mama przyłapała go na myszkowaniu w szufladzie dla kota. Udaje więc, że nic się nie stało. Mówi: "Cześć, mamo", a na pytanie: "Co tam robisz?", odpowiada: "Nic".

3. Kot, który kłóci się z właścicielką



Ten kotek ma bardzo porywczy charakter. Zarzuca mamę potokiem kocich słów, żeby ją przekonać, aby wpuściła go do środka. Kiedy to nie pomaga, syczy, by jej pokazać, że żarty się skończyły.



4. Kot, który się wita



Kto by nie chciał kota, który od rana wita się mówiąc: "Hello" i "Hi". Od razu zapowiada się dobry dzień.

5. Jest ich więcej



Jak się okazuje, koty cały czas do nas coś mówią. Może tylko my tego nie zauważamy.