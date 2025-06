Ewa Szczęsna dała się poznać szerszej publiczności jako uczestniczka siódmej edycji programu MasterChef , w którym zyskała sympatię jurorów i widzów nie tylko dzięki talentowi kulinarnemu, ale także pogodnemu usposobieniu i charyzmie. Choć odpadła na krótko przed finałem, to właśnie ten program otworzył jej drzwi do kariery w mediach.

Obecnie Ewa mieszka we Włoszech, co znajduje odzwierciedlenie w jej twórczości - obok tradycyjnych dań kuchni polskiej , chętnie sięga po przepisy inspirowane włoskimi smakami. Jej profil na TikToku śledzą setki tysięcy fanów, którzy cenią ją za przystępne podejście do gotowania i naturalność.

Domowe Köttbullar w wersji Ewy Szczęsnej to doskonały pomysł na obiad w chłodniejsze dni. Proste składniki, nieskomplikowany sposób przygotowania i wyrazisty smak sprawiają, że to danie trafia zarówno w gust dorosłych, jak i dzieci. To kolejny przykład na to, że nie trzeba być szefem kuchni, by wyczarować coś naprawdę pysznego - wystarczy dobry przepis i odrobina pasji.