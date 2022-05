Gdzie w Polsce może zatrząść się ziemia? Oto zagrożone tereny

Polska nie należy do obszarów sejsmicznych, a mimo to na terenach naszego kraju dochodziło już do wstrząsów. Gdzie w naszym kraju znowu może zatrząść się ziemia? Wbrew pozorom nie chodzi tu tylko o tereny, na których prowadzona jest działalność górnicza.

Zdjęcie W Polsce wstrząsy zazwyczaj mają powiązanie z działalnością człowieka / 123RF/PICSEL