Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w wielu produktach spożywczych kupowanych w sklepach i daniach podawanych w restauracjach znajdziemy tajemniczą białą substancję, która może i wygląda jak sól lub cukier, jednak wcale nimi nie jest.



To glutaminian sodu, który na etykietach widnieje pod tajemniczą nazwą E621.

Czy glutaminian sodu jest szkodliwy? Lepiej go odstaw!

Eksperci od żywności od lat spierają się odnośnie do tego, czy glutaminian sodu nam szkodzi, a jego spożywanie w nadmiarze, na pewno nie jest wskazane.

E621 ma za zadanie poprawić smak danych produktów, głównie przetworzonej żywności, gotowych sosów czy fast foodów. Nie ma zapachu, a jego smak określa się jako tzw. umami, czyli z japońskiego smakowity. Niektórzy uważają, że jest zbliżony do mięsnego, jednak trudny do sklasyfikowania.

Zdjęcie Specjaliści wciąż się spierają, czy glutaminian sodu rzeczywiście szkodzi zdrowiu, jednak na pewno wiele zależy od produktów, do których jest dodawany / 123RF/PICSEL

Glutaminian sodu powstał jako substancja wyizolowana z glutenu pszenicy i zaczął być szeroko wykorzystywany w kuchni po tym, jak zauważono jego unikalne walory smakowe.



Choć jest w wielu produktach, warto go ograniczyć, ponieważ jako wzmacniacz smaku sprzyja objadaniu się, a, co za tym idzie, również problemom z nadwagą czy otyłością.

Jeśli spożywamy go zbyt dużo, może zacząć się nam wydawać, że niezdrowe, przetworzone jedzenie jest smaczniejsze, a w skrajnych przypadkach, być może nawet popadniemy w niezdrowe uzależnienie od tych produktów. To zaś, siłą rzeczy, może prowadzić do wielu poważnych chorób.

