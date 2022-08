Grasuje w nocy i jest agresywna. Tak tarantula atakuje ofiary

Życie i styl

Dołącz do nas:

Zmiany klimatyczne wywołują wielkie zawirowania we wszystkich ekosystemach. Jednym z nich są nowe szlaki migracyjne zwierząt. Wraz ze wzrostem średnich temperatur w naszym obszarze, do Polski jakiś czas temu zawędrowała żyjąca dotąd na wschodzie tarantula ukraińska. Co warto wiedzieć o tym pająku?

Zdjęcie Choć na fotografii wesoło do nas macha, to tarantula ukraińska może być niebezpieczna przy bliższym poznaniu / 123RF/PICSEL